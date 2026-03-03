Почему продавцы в бутиках не замечают женщин старше 50: у них есть деньги, а у молодых - кредитки

Продавцы игнорируют возрастных покупателей

В магазине часто можно столкнуться с ситуацией, когда продавцы оценивают покупателей по внешнему виду. Они могут броситься помогать одним и совершенно не замечать других.

Особенно часто такое случается с женщинами старшего возраста, которые вдруг становятся «невидимыми» для персонала. При этом именно они сегодня являются самой платежеспособной и лояльной аудиторией, которая действительно готова тратить деньги.

Кого теряют продавцы

Представьте ситуацию: в бутик заходят две женщины. Молодая девушка с рассеянным взглядом и женщина более старшего возраста. Консультант мгновенно выбирает, кому уделить внимание, и подлетает к младшей, оставляя вторую без помощи. Этот выбор делается за секунду.

Дело в том, что многие продавцы живут в плену стереотипов и считают, что именно молодые девушки заходят в магазин, чтобы что-то купить. А возрастная женщина, по их мнению, пришла просто «погреться» или посмотреть.

Это когнитивное искажение заставляет игнорировать тех, у кого действительно есть и вкус, и деньги. В итоге магазин теряет лояльного клиента с высоким чеком, а девушка, ради которой проигнорировали реальную покупательницу, просто уходит.

На что обращают внимание продавцы

Первый маркер качества - сумка и аксессуары. Хорошая кожа, узнаваемый бренд и общий ухоженный вид сумки, обуви или перчаток мгновенно говорят о том, что клиент привык к хорошим вещам.

Также консультанты обращают внимание на ухоженные руки, уверенный взгляд и осанку потенциального клиента. Кроме того, если женщина интересуется тканью, фурнитурой или новинками коллекции, она сразу становится интересным собеседником для продавца.

Что делать, если вас не замечают

Лучше всего проявить инициативу первой. Вежливое обращение «Здравствуйте, мне нужна помощь с примеркой» ломает любой сценарий игнорирования.

Если же сервис так и не был оказан, а покупка не состоялась, полезно оставить отзыв для руководства магазина. И, конечно, главный инструмент покупателя - это деньги.

Если в одном месте вас не видят, стоит просто голосовать рублем в другом бутике, где рады всем гостям. Мир моды постепенно меняется, и умение работать с разными поколениями становится признаком хорошего тона и залогом прибыли, сообщает "Модный завет".

