На даче больше этого не делаю: вещи, которые оказались пустой тратой времени - прощайте, мозоли и больная спина

Бесполезные занятия в огороде, от которых пора отказаться

Для многих дача давно перестала быть местом, где нужно пахать от зари до зари. Раньше участки действительно кормили семьи — и картошка, и огурцы, и ягода шли в ход. Сейчас огородничество чаще про удовольствие: съесть помидорчик с куста, пожарить шашлык или просто полежать в гамаке.

Но привычка вкалывать на грядках никуда не делась. Хотя можно получать урожай и при этом не убиваться. Опытный дачник на основе многолетних проб и ошибок вывел несколько правил, которые помогают сохранить и силы, и нервы.

1. Не стоит мучить культуру, которая отказывается расти. Если лук на участке чахнет, а в магазине он стоит копейки - зачем тратить время на танцы с бубном? Лучше купить или обменять у соседа на то, что растет без проблем. Например, на кабачки, которые прут сами по себе.

2. Не надо выпалывать каждый сорняк. Если культурные растения уже подросли, лишняя трава им не мешает, а в жару даже притеняет почву. Вместо изнурительной прополки можно использовать мульчу или просто срезать ботву - корни ослабнут и сорняк погибнет.

3. Гербициды - зло на грядках. Ими можно выжечь участок так, что потом годами ничего не будет расти. Знакомый расчищал заросший участок химией, а потом долго ждал, пока земля снова оживет.

4. Полив должен быть умным. Бесконечно лить воду из шланга - значит помогать сорнякам. Растениям нужен полив под корень, и строго по потребностям. Одни любят влагу, другим она вредна. И уж точно не стоит поливать, когда идет дождь.

5. Народные подкормки вроде яичной скорлупы или банановых корок - пустая трата времени. Реально работают компост, навоз, настой трав и комплексные удобрения по инструкции. Не стоит сажать овощи в тени. Там хорошо растут хосты и многолетники, а не помидоры с огурцами.

6. Бесполезно пытаться вырастить экзотику, не подходящую для климата. Районированные сорта дадут гарантированный результат, а ананасы лучше оставить для теплиц энтузиастов.

7. Хилая вытянутая рассада - результат плохих условий. Проще купить готовую, чем мучиться с подсветкой и температурой.

8. Не надо сажать слишком много. Сто кабачков, от которых не знаешь, куда деться, - это не урожай, а головная боль. Сажать стоит ровно столько, сколько реально съесть.

9. Отдых - обязательная часть дачной жизни. Гамак, шашлыки, книга в тенечке важнее, чем рекорды на грядках.

Помните: не стоит слепо верить всем советам из интернета. Думать своей головой еще никто не отменял.

