Променял Chery на Toyota RAV4 из Китая - пожалел на следующий день: 3 фатальных недостатка

Сравнение Chery Tiggo 7 Pro Max и Toyota RAV4 из Китая

Многие до сих пор считают китайские машины временными, а японские - эталоном надежности. Но за последние годы реальность сильно изменилась. Один автовладелец по имени Дмитрий решил проверить это на собственном опыте. Два года назад мужчина купил новый Chery Tiggo 7 Pro Max.

Машина радовала глаз современным дизайном и топовым оснащением. Но страх потери ликвидности не давал покоя, поэтому через 23 749 километров он продал Chery и приобрел Toyota RAV4 2025 года, привезенную из Китая.

Как продавался Chery

Продажа "китайца" растянулась на два мучительных месяца. Телефон молчал неделями, а редкие звонки от покупателей сопровождались предложениями цен на уровне «отдам даром».

В итоге каждый пройденный километр на Chery обошелся владельцу в круглую сумму, если учесть потерю стоимости, страховку и проценты.

Встреча с Toyota

Долгожданный RAV4 оказался совершенно не готов к российским реалиям. Дмитрий выделил 3 фатальных недостатка параллельного "японца".

Проблема №1 - нет подогрева руля

В Chery зимой грелось все: руль по всему ободу, сиденья и лобовое стекло. В Toyota за 4 миллиона рублей не оказалось подогрева руля вообще. Сиденья грелись вяло, а про обогрев лобового стекла можно забыть. Для русской зимы это стало шоком.

Проблема №2 - мультимедиа тормозит

Китайский Chery встречал владельца качественными материалами, мягким пластиком и огромными экранами с сочной графикой. Камеры кругового обзора выдавали картинку ювелирной четкости.

В RAV4 Дмитрий словно отмотал время назад. Мультимедиа тормозит, а камера заднего вида "замыливается", особенно в темноте. Жесткий пластик и отсутствие подсветки кнопок (кроме водительской) создают ощущение жесткой экономии.

Проблема №3 - плохая шумоизоляция

Шумоизоляция в Toyota оказалась хуже, чем в Chery. Каждый камешек отчетливо слышен в салоне, а после 100 км/ч добавляется свист ветра. В Chery, благодаря двойным стеклам, было заметно тише.

Турбомотор Chery давал бодрый старт и уверенные обгоны. Атмосферный двигатель Toyota работает надежно, но слишком тяжело разгоняется.

"Владелец осознанно пожертвовал комфортом, теплым рулем и качественной камерой ради того, чтобы спать спокойно и знать, что его актив не обесценится в ноль", - сделал вывод "Первый Автомобильный".

