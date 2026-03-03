Как добраться от Санкт-Петербурга до Павловска?

Из Санкт-Петербурга до Павловска можно доехать на электричке, автобусе или автомобиле.

Добраться из Санкт-Петербурга в Павловск можно несколькими способами: на электричке, автобусе, автомобиле или такси. Каждый вариант имеет свои особенности, и выбор зависит от предпочтений и бюджета.

Электричка

Это один из самых удобных и быстрых способов. Электрички отправляются с Витебского вокзала (Загородный проспект, 52). Они ходят каждые 15–20 минут с 5:40 до 00:30. Время в пути составляет 35–40 минут.

Витебский вокзал легко найти: он расположен рядом со станцией метро «Пушкинская».

Также можно сесть на электричку со станции «Купчино» (Витебский проспект, 108). В этом случае дорога займёт около 20 минут. Однако в выходные и праздничные дни электрички часто бывают переполнены.

Автобус

Этот вариант менее удобен, чем электричка, так как время в пути увеличивается до 30–40 минут (а с учётом пробок — ещё больше). Автобусы ходят с раннего утра до вечера с интервалом 20–30 минут.

Несколько маршрутов:

От станции метро «Московская» (Московская площадь) идут автобусы №252, 299, 545. На первых двух можно доехать до музея, а на №545 — только до вокзала.

От станции «Звёздная» (Звёздная улица, 3, корп. 1) ходят автобусы №179 (большой городской автобус, оплата транспортной картой) и К363 (маршрутка, которая следует по Московскому шоссе, где часто бывают пробки). Оба доходят только до вокзала.

От станции «Купчино» можно доехать до Павловского дворца на автобусе №521.

Автомобиль

Есть несколько маршрутов на машине: по Витебскому проспекту, Пулковскому или Московскому шоссе. От КАД дорога займёт около получаса. Первые два варианта короче, маршрут проходит через город Пушкин. Московское шоссе более загружено, особенно в выходные, там могут быть пробки.

Около музея есть большая бесплатная парковка. У вокзала оставлять машину не стоит — там часто работает эвакуатор.