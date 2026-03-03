Городовой / Полезное / Научилась разводить фитоспорин правильно - фитофтора обходит кусты томатов за километр: никакой потери урожая
Научилась разводить фитоспорин правильно - фитофтора обходит кусты томатов за километр: никакой потери урожая

Опубликовано: 3 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как разводить фитоспорин для получения эффекта

Фитофтора является главным врагом любого дачника, так как она способна в один миг оставить без урожая томатов. Для защиты растений садоводы обычно применяют фитоспорин, но иногда он не показывает никакого эффекта. В подобной ситуации принято считать средство слабым, но чаще всего вина лежит на самих садоводах.

При использовании фитоспорина важно разводить его правильно. Практика показывает, что каждый второй дачник допускает ошибку. Как принято готовить средство? Паста разводится в соотношении 1:2, заливается в опрыскиватель. Далее сразу начинается обработка.

«В пасте споры законсервированы в ГУМИ. Пока концентрация гуминовых кислот высокая — бактерии спят. При разведении концентрация падает, но нужно время, чтобы процесс пробуждения запустился. Дачники игнорируют этот шаг, поэтому опрыскивают томаты мертвым раствором», - сообщает канал «Огородные шпаргалки».

Подготовка средства

В 200 мл воды необходимо добавить 100 г фитоспорина в виде пасты, размешать. После получения маточного раствора следует закрыть емкость крышкой, поставить в темное место, где температура воздуха составит примерно +20-25 градусов.

«Выдерживаю раствор минимум три дня, иногда может понадобиться и семь. Зависит от того, тепло в помещении или прохладно. Через несколько дней на поверхности раствора появляется белый налет — это живая колония сенной палочки», - рассказывает канал.

Если налета так и не появилось, то препарат является мертвым. Такое может происходить при неправильном хранении в магазине. Только после длительного настаивания можно разводить маточный раствор для опрыскивания.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как выращивать рассаду томатов в ящиках.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
