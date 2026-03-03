Какой рынок и фуд-корт находятся на Васильевском острове?

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге расположен Василеостровский рынок — гастрономическое пространство, которое позиционируют как первое в городе. Он находится по адресу: Большой проспект Васильевского острова, 16/14Б.
Особенности рынка
Василеостровский рынок — это сочетание фуд-корта, продуктовой зоны и гастрономических проектов с кухнями разных стран. Здесь можно попробовать блюда армянской, дагестанской, таджикской, японской и других кухонь. В меню также представлены свежие фермерские продукты.
Некоторые резиденты рынка:
- PioPizza — корнер с традиционной итальянской кухней, где готовят хрустящую римскую пиццу в профессиональной печи.
- «Босфор 25» — турецкая кухня с кебабами, стейками, рёбрышками ягнёнка и традиционными сладостями, например пахлавой.
- SUBZERO — японское бистро с нигири, суши, роллами и боулами.
- FISHA — raw bar & grill с морепродуктами: устрицами, морскими ежами, мидиями, креветками.
- SWEET WAY — сеть кафе и корнеров с бабл-ти, гонконгскими вафлями, овершейками и милкшейками.
- EGGSELLENT — место, где готовят завтраки весь день с акцентом на блюда из яиц.
На территории есть летний двор и терраса, где можно насладиться едой на свежем воздухе. Рынок pet-friendly — сюда можно приходить с собаками.
Режим работы:
- завтраки — ежедневно с 08:00;
- ресторанная часть: пн. — чт. с 11:00 до 22:00, пт. — вс. с 11:00 до 23:00;
- продуктовая зона — ежедневно с 09:00 до 21:00.