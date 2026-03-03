Орхидее в марте - обязательно: 5 капель под корень - и фаленопсис к апрелю весь покроется цветами Опубликовано: 3 марта 2026 17:07 Проверено редакцией Орхидее в марте - обязательно: 5 капель под корень - и фаленопсис к апрелю весь покроется цветами Городовой ру Ключевая подкормка орхидеи в марте для стимуляции цветения С наступлением весны не только люди, но и растения начинают испытывать дефицит витаминов. Особенно это заметно у орхидей, которые страдают от недостатка солнечного света и сухого воздуха. Чтобы помочь экзоту восстановить силы и начать формирование цветоносов, важно обеспечить ему дополнительное питание. Капризный характер орхидеи Многие любители комнатных растений знают, как сложно добиться яркого и обильного цветения фаленопсиса. Если орхидея выглядит вялой и почти не радует декоративностью, это может быть связано с нехваткой витаминов, в частности витамина В6. Этот элемент играет ключевую роль в укреплении здоровья растения и повышении его иммунитета, считает агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Чудесный препарат из аптеки для орхидеи Для приготовления полезной подкормки можно использовать пиридоксин, который продается в аптеках в виде ампул или таблеток. Растворите одну дозу или 5 капель препарата в литре воды и полейте орхидею этим концентратом. Также полезно опрыскивать листья, чтобы витамин лучше усваивался. Такая простая процедура поможет вернуть растению жизненную силу и стимулирует цветение. Личный опыт цветовода "Пиридоксин - хороший иммуностимулятор, защищает корни растений от грибковых заболеваний. Использую его в качестве подкормки абсолютно всех комнатных цветов. Результатом довольна! Магазинные удобрения не использую уже несколько лет", - поделилась Анна из Витебска. Ранее портал "Городовой" рассказал про первую подкормку фиалки весной. Автор: Татьяна Идулбаева Полезное ЦветыЛайфхак Оцените новость Сообщить об ошибке ❤️ 1 🙏 😹 🙀 😿 Поделитесь новостью