Городовой / Полезное / Орхидее в марте - обязательно: 5 капель под корень - и фаленопсис к апрелю весь покроется цветами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Научилась разводить фитоспорин правильно - фитофтора обходит кусты томатов за километр: никакой потери урожая Полезное
Как добраться от Санкт-Петербурга до Павловска? Вопросы о Петербурге
Променял Chery на Toyota RAV4 из Китая - пожалел на следующий день: 3 фатальных недостатка Полезное
Рейд на льду в Петербурге: поймали не рыбу, а международного вора в розыске с 2014-го Город
Какой рынок и фуд-корт находятся на Васильевском острове? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Орхидее в марте - обязательно: 5 капель под корень - и фаленопсис к апрелю весь покроется цветами

Опубликовано: 3 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
Орхидее в марте - обязательно: 5 капель под корень - и фаленопсис к апрелю весь покроется цветами
Орхидее в марте - обязательно: 5 капель под корень - и фаленопсис к апрелю весь покроется цветами
Городовой ру
Ключевая подкормка орхидеи в марте для стимуляции цветения 
Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью