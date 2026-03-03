Зима-рекордсменка: 133% солнца и 23 дня оттепели в Петербурге

Синоптик Александр Колесов подытожил итоги прошедшей зимы. По его данным, в ней насчитали 28 солнечных дней — это на 133% больше нормы.
Средняя температура воздуха составила -5,7°C. Оттепели длились 23 дня, все они пришлись на декабрь. Самая низкая отметка в -23,6°C была 15 февраля, а самая высокая — +7,6°C — 11 декабря, уточнил Колесов.
Осадки зимой выпали скудно: 94% от нормы. При этом дней с ними оказалось много — 79. В сумме это 127 мм, из-за чего Петербург оказался лишь на 40-м месте среди последних десятилетий.