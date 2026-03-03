Зима-рекордсменка: 133% солнца и 23 дня оттепели в Петербурге

Новости по теме

Какой прожиточный минимум установлен в Санкт-Петербурге?

Перейти

1 стакан в кипящий бульон - и пельмени не разварятся: как перепад температур спасает ужин

Перейти

Без горшка и субстрата: выращиваю орхидею по-другому — получаю максимум цветения при минимуме ухода, цветоносы лезут один за другим

Перейти

Какая температура воды в Ладожском озере в августе?

Перейти

Посадите эти 2 овоща друг с другом – удвоите урожай: идеальный симбиоз и минимум хлопот – сочные витамины у вас на грядке

Перейти