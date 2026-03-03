Городовой / Город / Рейд на льду в Петербурге: поймали не рыбу, а международного вора в розыске с 2014-го
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вишне в марте – первым делом: внесли 3 компонента в приствольный круг – собрали 100 кг ягод Полезное
На даче больше этого не делаю: вещи, которые оказались пустой тратой времени - прощайте, мозоли и больная спина Полезное
Рекордсменка по штрафам: петербурженка 60 раз нарушила ПДД и теперь заплатит 108 тысяч Город
Почему продавцы в бутиках не замечают женщин старше 50: у них есть деньги, а у молодых - кредитки Полезное
Чем болеет ваша почва – расскажут сорняки: когда пырей, клевер и подорожник – лучшие друзья Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Рейд на льду в Петербурге: поймали не рыбу, а международного вора в розыске с 2014-го

Опубликовано: 3 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Рейд на льду в Петербурге: поймали не рыбу, а международного вора в розыске с 2014-го
Рейд на льду в Петербурге: поймали не рыбу, а международного вора в розыске с 2014-го
Городовой ру
Сейчас задержанный находится в территориальном отделе полиции.

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга во время рейда по контролю за соблюдением норм рыбалки задержали 47-летнего гражданина из страны ближнего зарубежья.

Выяснилось, что он с 2014 года числится в федеральном розыске за кражу имущества на родине, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

При оформлении протокола мужчина отказался показать документы, поэтому его доставили в отдел полиции. Дальнейшая проверка подтвердила его личность и статус разыскиваемого вора.

Сейчас задержанный содержится в территориальном отделе полиции. По решению ОМВД России по Кронштадту его перевели в Центр временного содержания иностранных граждан.

В ближайшее время его депортируют домой — ведомство, объявившее розыск, уже получило уведомление о поимке. Об этом сообщили в транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью