Рейд на льду в Петербурге: поймали не рыбу, а международного вора в розыске с 2014-го

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга во время рейда по контролю за соблюдением норм рыбалки задержали 47-летнего гражданина из страны ближнего зарубежья.
Выяснилось, что он с 2014 года числится в федеральном розыске за кражу имущества на родине, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
При оформлении протокола мужчина отказался показать документы, поэтому его доставили в отдел полиции. Дальнейшая проверка подтвердила его личность и статус разыскиваемого вора.
Сейчас задержанный содержится в территориальном отделе полиции. По решению ОМВД России по Кронштадту его перевели в Центр временного содержания иностранных граждан.
В ближайшее время его депортируют домой — ведомство, объявившее розыск, уже получило уведомление о поимке. Об этом сообщили в транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.