Прожил в Питере 10 лет - до сих пор чувствую себя чужим: вот к чему так и не смог привыкнуть

Вещи, к которым невозможно привыкнуть в Петербурге

Когда человек переезжает в Петербург, он обычно рисует в голове красивую картинку: уютные улочки, набережные, кофейни и дух великой литературы. Но туризм и реальная жизнь - совсем разные вещи. Спустя десять лет жительства в Северной столице можно смело сказать: город красив, но характер у него тот еще.

Первое, что выбивает из колеи, - это темнота. С ноября по март Петербург погружается в сумерки. Солнце показывается на пару часов, а чаще просто заменяется серым небом. Человек просыпается - темно, возвращается с работы - опять темно.

Организм впадает в спячку, наваливается апатия. Местные спасаются витамином D и литрами кофе. А летом - белые ночи, которые туристы обожают, а жители ненавидят. Спать, когда за окном светло как днем, невозможно без плотных штор.

Еще одна особенность - местный менталитет. В Петербурге не принято широко улыбаться. Здесь ценят возвышенную скорбь и разговоры о вечном. Коренные жители иногда поглядывают на приезжих свысока: мол, вам не понять истинного духа города. Даже через десять лет можешь остаться для них «неместным», передает автор канала "Путешествуя на диване".

Жилье в центре - отдельный квест. Фасады красивые, а внутри - сырость, плесень и вечные проблемы с трубами. Дворы-колодцы напоминают декорации к триллеру, а штукатурка иногда падает прямо на голову. Коммуналки, воспетые в книгах, на деле оказываются местом, где люди годами делят один туалет и ненавидят соседей.

Развод мостов - красивое зрелище ровно один раз. Когда живешь на Васильевском или Петроградке, это головная боль. Опоздал на такси - и ты отрезан от дома до утра.

Транспорт тут неспешный. Метро глубокое и не очень разветвленное, огромные спальные районы живут без подземки. Кассиры могут обсуждать погоду с покупателем, пока очередь ждет. Поначалу это кажется уютным, но со временем начинает бесить.

Зимой тротуары превращаются в каток, а с крыш свисают сосульки. Ходить приходится, глядя одновременно под ноги и вверх.

И все равно люди не уезжают. Город затягивает своей меланхоличной магией. Но прежде чем паковать чемоданы, стоит снять розовые очки: Питер проверит на прочность каждого.

