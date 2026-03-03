Не только шоколад: Китаянка посетила российский магазин и назвала любимые продукты

Рассказ китаянки о любимых покупках в России.

Россияне привыкли, что продукты, лежащие на полках наших супермаркетов, обыденные и ничем не интересны, мы приобретаем их почти каждый день. А вот иностранцы с удовольствием скупают ассортимент полок магазинов, ещё и на родину товары везут.

О том, что любят покупать китайцы в российских магазинах рассказывает туристка на канале "Яна Китаяна".

Первое, на что обратила внимание туристка, - обилие на полках магазинов шоколада. Она отметила, что в Китае нет такого разнообразия, к тому же, в России плитки упакованы в красивые обёртки, их приятно подарить кому-то или получить самому в качестве презента.

Особенно выделила китаянка шоколад "Алёнка", отметив его вкус, рассказала, что китайцы его очень любят и узнают по картинке с розовощёкой девочкой на упаковке.

Также туристка отметила обилие разных видов мармелада, как весового, так и в виде желейных фигурок в пакетиках. Особенно ей нравятся мармеладки с жидким центром, каждый раз при визите в Россию такие покупает.

Кроме того китаянка надолго остановилась у витрины с конфетами на развес, сообщив, что многие уже пробовала и испытала настоящий восторг. Больше всего ей нравятся конфеты в шоколадной глазури.

После сладостей туристка обратила внимание на российский чёрный хлеб. По словам китаянки, он особенно вкусный и ароматный, и она с удовольствием отвезла бы его на родину. Но срок годности продукта - только 4 дня, он не остаётся долго свежим, потому брать его из России и везти в Китай нет смысла. Девушка посетовала, что такого вкусного хлеба в Китае нет, а она с удовольствием угостила бы им своих близких.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, куда можно отправиться на 8 марта, чтобы хорошо провести время.