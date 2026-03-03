Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько лететь из Санкт-Петербурга до Дубая?
Сколько лететь из Санкт-Петербурга до Дубая?

Опубликовано: 3 марта 2026 15:20
 Проверено редакцией
Долететь из Санкт-Петербурга до Дубая можно за 6-6,5 часов.

Перелёт из Санкт-Петербурга в Дубай в 2026 году занимает примерно 6–6,5 часов. Точное время зависит от конкретного рейса, авиакомпании, погодных условий и других факторов.

Расстояние между Санкт-Петербургом и Дубаем составляет около 4307 км. Прямые рейсы выполняются из аэропорта Пулково (LED) в два основных аэропорта Дубая:

  • Аль-Мактум (DWC) — расположен на юге города, примерно в 35 км от центра.
  • Дубай (DXB) — находится на севере, всего в 4–5 км от исторического центра.

Прямые рейсы по этому маршруту выполняют несколько авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», Emirates и Flydubai.

Если вы планируете поездку, рекомендуется проверять актуальное расписание и время вылета на сайтах авиакомпаний или в онлайн-сервисах бронирования, так как оно может меняться. Также стоит учитывать разницу во времени: Дубай опережает Санкт-Петербург на 1 час.

Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
