Сколько лететь из Санкт-Петербурга до Дубая?

Перелёт из Санкт-Петербурга в Дубай в 2026 году занимает примерно 6–6,5 часов. Точное время зависит от конкретного рейса, авиакомпании, погодных условий и других факторов.
Расстояние между Санкт-Петербургом и Дубаем составляет около 4307 км. Прямые рейсы выполняются из аэропорта Пулково (LED) в два основных аэропорта Дубая:
- Аль-Мактум (DWC) — расположен на юге города, примерно в 35 км от центра.
- Дубай (DXB) — находится на севере, всего в 4–5 км от исторического центра.
Прямые рейсы по этому маршруту выполняют несколько авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», Emirates и Flydubai.
Если вы планируете поездку, рекомендуется проверять актуальное расписание и время вылета на сайтах авиакомпаний или в онлайн-сервисах бронирования, так как оно может меняться. Также стоит учитывать разницу во времени: Дубай опережает Санкт-Петербург на 1 час.