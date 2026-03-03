Весенний бонус от Пулково: скидки до 55% на упаковку багажа

Перед началом весенних поездок в аэропорту Пулково запустили акцию со скидками на автоматическую упаковку чемоданов. Об этом заявили в пресс-службе петербургского аэропорта.
С 3 по 10 марта упаковка стандартного багажа будет стоить 500 рублей вместо 1100, а негабаритного — 1000 рублей вместо 1700, уточнили в Пулково.
Напоминаем: стойка для услуги находится на третьем этаже и работает круглосуточно.
Кстати, весной и летом 2026 года россияне чаще всего предпочитали для отдыха Петербург, Москву, Казань, Сочи, Эсто-Садок и Калининград.