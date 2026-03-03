Городовой / Город / Весенний бонус от Пулково: скидки до 55% на упаковку багажа
«Мандрагора» Чайковского ожила: ИИ дописал оперу для Мариинки Город
Весенний бонус от Пулково: скидки до 55% на упаковку багажа

Опубликовано: 3 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Стойка, где можно воспользоваться услугой, расположена на третьем этаже. 

Перед началом весенних поездок в аэропорту Пулково запустили акцию со скидками на автоматическую упаковку чемоданов. Об этом заявили в пресс-службе петербургского аэропорта.

С 3 по 10 марта упаковка стандартного багажа будет стоить 500 рублей вместо 1100, а негабаритного — 1000 рублей вместо 1700, уточнили в Пулково.

Напоминаем: стойка для услуги находится на третьем этаже и работает круглосуточно.

Кстати, весной и летом 2026 года россияне чаще всего предпочитали для отдыха Петербург, Москву, Казань, Сочи, Эсто-Садок и Калининград.

Автор:
Юлия Аликова
Город
