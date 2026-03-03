Городовой / Город / Прокуратура вернула петербуржцу 220 тысяч за «невидимые» переработки
Прокуратура вернула петербуржцу 220 тысяч за «невидимые» переработки

Опубликовано: 3 марта 2026 15:00
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Жителю Северной столицы выплатили всю задолженность по сверхурочным.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прокуратура добилась выплаты долга за переработки бывшему сотруднику компании. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

Мужчина, трудившийся вахтовым методом, в декабре 2025 года уволился по собственному желанию. Однако при расчете обнаружилось, что работодатель не учел оплату сверхурочных часов.

По информации прокуратуры, речь шла о 263 часах дополнительной работы — это эквивалент нескольких недель, которые просто пропустили в расчетах.

Сотрудник подал жалобу. После прокурорской проверки руководству фирмы выдали предписание об устранении нарушений.

В результате мужчине полностью вернули долг за переработки плюс компенсацию за задержку. Итоговая сумма составила свыше 220 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
