Прокуратура вернула петербуржцу 220 тысяч за «невидимые» переработки

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прокуратура добилась выплаты долга за переработки бывшему сотруднику компании. Об этом рассказали в районной прокуратуре.
Мужчина, трудившийся вахтовым методом, в декабре 2025 года уволился по собственному желанию. Однако при расчете обнаружилось, что работодатель не учел оплату сверхурочных часов.
По информации прокуратуры, речь шла о 263 часах дополнительной работы — это эквивалент нескольких недель, которые просто пропустили в расчетах.
Сотрудник подал жалобу. После прокурорской проверки руководству фирмы выдали предписание об устранении нарушений.
В результате мужчине полностью вернули долг за переработки плюс компенсацию за задержку. Итоговая сумма составила свыше 220 тысяч рублей.