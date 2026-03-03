«Мандрагора» Чайковского ожила: ИИ дописал оперу для Мариинки

На новой сцене Мариинского театра покажут мистическую оперу «Мандрагора» Петра Чайковского, которую завершил композитор Петр Дранга с помощью ИИ. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Мировая премьера прошла в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Зрители смогут увидеть постановку уже 6 и 7 марта.
«"Мандрагора" стала одним из сценических сочинений на фантастическую тематику, так и не завершенных композитором», — указано в сообщении.
Дранга реконструировал структуру оперы, дописав музыку и текст на основе сохранившихся материалов и стиля Чайковского и Сергея Рачинского, автора либретто.