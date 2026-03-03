Зацвели томаты - тогда эти подкормки первым делом: завязь не осыпается, плоды крупнеют на глазах

Чем подкормить помидоры в цветении, чтобы завязи было в 3 раза больше

Каждый огородник знает эту неприятность: томаты цветут шапками, а завязи нет - цветы просто опадают на землю. Если хотите, чтобы такого не случилось, запоминайте простую схему подкормок. Делать все нужно комплексно, потому что только так помидоры отблагодарят вас ведрами урожая.

Для начала запомните главное: томаты - те еще обжоры. Просто закинуть перегной в лунку при посадке недостаточно. Кормить их придется все лето, по этапам.

Но удобрения - это еще не все, отмечает автор. Помидорам во время цветения нужна вода. Поливайте их 1–3 раза в неделю, смотрите по погоде и почве.

Если грунт легкий, песчаный - вода уходит быстро, лейте чаще. Когда плоды начнут наливаться, полив не сокращайте, иначе урожай потрескается. Но ближе к августу воду понемногу убираем.

фото Городовой ру

Теперь про еду. В момент цветения томатам позарез нужны фосфор и калий. А еще бор, магний и гибберелловая кислота - она помогает завязи формироваться даже в теплице, где с опылением беда.

Пошаговый план

Пока на кустах не появились первые помидорки, раз в две недели лейте «зеленое удобрение» (настой травы). Там есть азот, который нужен для роста. Но как только завяжетесь первые плоды - азот убираем в сторону. Если перекормить, куст будет жировать, а цветы - опадать. Когда первые кисти завяжут плоды, берите монофосфат калия. Это супер-удобрение для завязи. Разведите 1 столовую ложку на 10 л воды и полейте под корень или опрыскайте по листу. Калий укрепит стенки клеток, корни начнут лучше работать, и урожайность взлетит.

Плюс ко всему раз в пару недель опрыскивайте кусты кальциевой селитрой. Это спасет от вершинной гнили, которая особенно любит «сердечки» и вытянутые помидорки.

3. Последний секрет - препарат «Завязь». В нем та самая гибберелловая кислота, которая заставляет цветы превращаться в плоды. Опрыскайте цветущие кисти три раза: когда зацветет первая, вторая и третья кисть.

Делайте все по этому плану, и ваши помидоры будут ломиться от плодов. Проверено!

Ранее портал "Городовой" сообщал о многолетнике, который покорил всех огородников.