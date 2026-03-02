Мечта ленивого садовода: астру заменила новым цветком и ни на секунду не пожалела об этом - непревзойденная культура

Хризантелла — цветок, который покорил сердца дачников

В этом году одна опытная цветовод решила поэкспериментировать и частично заменила привычные астры на новую культуру. Знакома она далеко не всем коллегам по саду, но результат превзошел все ожидания. Посадив всего по пять кустиков разных сортов на пробу, она ни капли не пожалела. По ее мнению, это достойная замена астрам, особенно пионовидным.

Что это за цветок?

Хризантелла - интересный гибрид, который получился при скрещивании хризантемы и китайской астры. От родителей ему досталось все самое лучшее. Растение формирует мощный куст в форме буквы Y, который прекрасно держит форму и не нуждается в подвязке к опоре. На одном кусте может вырасти до 15 бутонов, при этом одновременно распускаются до пяти цветков.

Производители семян обещали, что листва у растения будет редкая - так и оказалось. Стебли у хризантеллы жесткие и заметно толще, чем у астры. Высота цветов достигает 80 см, цветоносы длинные, что делает их идеальными для букетов.

Благодаря генам хризантемы этот гибрид получил отличную устойчивость к непогоде: кусты не полегают от ветра и не ломаются под дождем. А вот за нежные, изысканные и красивые бутоны отвечает астра.

фото Городовой ру

Личный опыт выращивания

Для пробы были выбраны три сорта: «Сиреневый туман», «Золотая осень» и «Элвис». Семена посеяли в начале апреля, одновременно с астрами. После пикировки рассаду перенесли в теплицу. Там хризантеллы быстро обогнали в росте астры и начали наращивать не один стебель, а сразу полноценные кустики. В середине мая молодые растения высадили на солнечное место в открытый грунт. При посадке внесли комплексное минеральное удобрение. Важный момент: органику под эти цветы вносить нельзя. В течение сезона подкармливали по очереди азотом, калием и фосфором, а также регулярно опрыскивали гуматом калия. Цветовод заметила, что после таких опрыскиваний окраска цветов становится ярче и насыщеннее. В начале августа появились первые робкие бутоны. Поначалу цветки распускались по одному, но вскоре на каждом кусте стало раскрываться уже по три цветка одновременно. Только «Сиреневый туман» пока отстает, но по виду куста видно, что он тоже скоро порадует цветением.

Испытание стихией

Как назло, когда хризантеллы только начали цвести, зарядили ежедневные проливные дожди с ураганным ветром. Для многих астр это стало серьезным испытанием - они сильно пострадали. А вот хризантеллы выстояли. Продолжают цвести и радовать глаз.

Лепестки у них оказались довольно жесткие, напоминающие пластик, поэтому ветер и дождь им нипочем. Бутоны крупные, плотно набитые. В срезке цветы стоят больше десяти дней. Никаких проблем при выращивании не возникло.

Планы на будущее

Цветовод пожалела только об одном: что посадила мало расцветок. На следующий год хризантеллы точно займут главное место в цветнике, отодвинув астры на второй план.

Тем, кто еще не знаком с этим гибридом, она настоятельно рекомендует попробовать его посадить. По ее словам, это совершенно беспроблемный цветок, который подходит для любых климатических условий. Разочарованным никто не останется.

