Операция «Алкоголь»: в Тосно разоблачили фабрики фальшивки с этикетками элитных брендов

Задержаны двое мужчин — предполагаемый организатор бизнеса и его помощник.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция организовала крупную операцию «Алкоголь», направленную на борьбу с производством и реализацией суррогатного алкоголя. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате рейдов из незаконного оборота изъяли примерно 50 тысяч литров подозрительной спиртосодержащей жидкости. Часть ее отправили на лабораторную экспертизу для проверки на наличие метанола.

Операция привела к возбуждению 17 уголовных дел, регистрации свыше сотни проверочных материалов и выявлению 306 административных правонарушений.

Наибольший интерес вызвал Тосненский район: в СНТ «Самсоновка» на близлежащих улицах нашли два нелегальных цеха.

В сараях действовали самодельные линии разлива — еврокубы по тысяче литров, насосы, шланги и упаковка. Обнаружено свыше 1380 литров жидкости, включая бутылки с этикетками известных водочных брендов, а также запасы наклеек, пробок и коробок для имитации легальной продукции.

Задержали двух мужчин — организатора и его напарника. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту незаконного производства и сбыта алкоголя.

Полицейские продолжают расследование цепочек сбыта. По их мнению, своевременное обнаружение цехов помешало выводу опасного суррогата на рынок.