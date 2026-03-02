Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Хибин?
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Хибин?

Опубликовано: 2 марта 2026 12:45
 Проверено редакцией
дорога, горы
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Хибин?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
От Санкт-Петербурга до Хибин расстояние по автодороге составляет около 1200 километров. 

Расстояние от Санкт-Петербурга до Хибин на машине составляет около 1200–1240 км в зависимости от выбранного маршрута. При среднем темпе езды и без учёта остановок дорога занимает около 17–18 часов.
Путь пролегает через несколько регионов, предлагая путешественникам живописные пейзажи и возможность познакомиться с культурой Карелии и Мурманской области.

Маршрут и особенности дороги

Основной маршрут проходит по трассе Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе). От Санкт-Петербурга нужно двигаться в направлении Карелии, проезжая такие точки, как Новая Ладога, Волхов, Петрозаводск. После Петрозаводска трасса ведёт в Мурманскую область. У Кандалакши следует повернуть на дорогу, ведущую к Апатитам — городу у подножия Хибин.

Некоторые нюансы маршрута:

Заправки. На трассе достаточно АЗС, но в некоторых участках (например, между Петрозаводском и Кандалакшей) их может быть мало. Рекомендуется заранее планировать остановки для заправки.

Состояние дороги. В целом трасса Р-21 «Кола» находится в хорошем состоянии, но на некоторых участках возможны ремонтные работы или узкие участки.

Погода. В зимний период или при неблагоприятных погодных условиях дорога может быть сложной из-за снега, льда или метелей. Важно учитывать прогноз и иметь подходящую резину.

Что посмотреть по пути

Путешествие на машине даёт возможность сделать остановки в интересных местах:

  • Старая Ладога. Древняя крепость и живописные виды на реку Волхов.
  • Петрозаводск. Столица Карелии с набережной Онежского озера и музеями.
  • Кандалакша. Город на берегу Белого моря, где можно посетить Кандалакшский заповедник и увидеть древние лабиринты.

Хибины — это не только горнолыжные курорты, но и уникальная северная природа: тундра, озёра, горные массивы. Поездка на машине позволяет в полной мере насладиться этим путешествием, сделав его насыщенным и запоминающимся.

