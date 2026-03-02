Какой прогноз погоды на март в Санкт-Петербурге?

Погода в Санкт-Петерьурге в марте будет переменчивой, а заметное потелепление наступит только к концу месяца.

Март в Санкт-Петербурге — это месяц переменчивой погоды, где зима ещё не готова уступить место весне, но первые признаки потепления уже заметны. По данным метеорологов, в 2026 году этот период будет характеризоваться контрастами: от резких похолоданий до кратковременных оттепелей, с обилием осадков и высокой влажностью.

Начало месяца: борьба зимы и весны

В первые дни марта температура воздуха днём будет колебаться в пределах 0…+2 °C, а по ночам возможны заморозки до −5 °C и ниже. Из-за близости Финского залива влажность останется высокой, поэтому даже небольшой плюс по ощущениям может казаться холоднее. Ветер будет усиливать ощущение сырости, а вероятность осадков в виде снега или мокрого снега останется высокой.

Середина месяца: влияние атлантических циклонов

Во второй декаде марта на город начнут влиять атлантические циклоны. Они принесут с собой серые тучи, порции мокрого снега с дождём и усиление ветра. Температура воздуха днём может оставаться около 0 °C, а ночью опускаться до −5 °C. В этот период особенно важно учитывать высокую влажность и вероятность слякоти на дорогах.

Конец месяца: первые признаки весны

Настоящее потепление до +5…+8 °C ожидается только в последней декаде марта. К этому времени облака начнут рассеиваться, и солнце наконец станет пригревать по-весеннему. Однако даже в конце месяца возможны резкие перепады температуры, поэтому стоит быть готовым к неожиданным похолоданиям.

Общие тенденции