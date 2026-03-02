Весна пришла в Петербург: первые подснежники в городе удивили жителей

В Санкт-Петербурге зацвели подснежники — прохожие запечатлели первые весенние цветы.
В понедельник, 2 марта, петербуржцы сделали снимки хрупких галантов. Эти ростки появились прямо у жилого дома в Московском районе, сообщает группа «Грибы и Грибники СПб».
Жители города в восторге от подснежников — символов весны и пробуждения природы. В паблике уже шутят о скором начале грибного сезона. Городская флора оживает после недавних снегопадов и зимних ураганов.
Многие виды подснежников охраняются Красной книгой, поэтому их нужно беречь. Срывать для букетов запрещено — лучше ограничиться фото, чтобы не навредить экосистеме.