Петербург проверит здоровье 5,2 млн жителей: план на 2026 год

По плану на 2026 год в Санкт-Петербурге диспансеризацию пройдут 5 миллионов 249 тысяч человек: 4,1 миллиона взрослых и 1,1 миллиона детей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Программы диспансеризации для отдельных групп взрослых охватят 2 миллиона 377 тысяч человек. Углубленные осмотры пройдут почти 312 тысяч жителей города, а профосмотры — 579,5 тысяч.
Диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья пройдут 895 тысяч граждан в возрасте от 18 до 49 лет.
Общий объем профилактических мероприятий по плану на 2026 год превышает показатели 2025 года на 146 тысяч человек.