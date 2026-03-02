Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько ехать на поезде от Севастополя до Санкт-Петербурга?
Сколько ехать на поезде от Севастополя до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 2 марта 2026 17:10
 Проверено редакцией
поезд, пассажир, билет
Сколько ехать на поезде от Севастополя до Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Photoagency Interpress
Время в пути от Севастополя до Санкт-Петербурга на поезде составит 1 день и 17 часов.

Путешествие на поезде из Севастополя в Санкт-Петербург — это настоящее путешествие через всю страну, которое займёт почти двое суток. По данным на 2026 год, время в пути на поезде №008С «Таврия» составляет 1 день 17 часов 5 минут. Расстояние между городами — 1719 км.

Поезд отправляется ежедневно в 17:10 из Севастополя и прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга в 10:15. В составе есть плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан.

Маршрут и остановки

Поезд проходит через множество городов и станций, среди которых:

  • Бахчисарай;
  • Симферополь;
  • Джанкой;
  • Керчь;
  • Ростов-на-Дону;
  • Воронеж;
  • Рязань;
  • Тверь;
  • Бологое;
  • Чудово.

Некоторые остановки достаточно короткие (например, в Бологом — 1 минута), а на крупных станциях поезд стоит дольше (например, в Ростове-на-Дону — 20 минут).

Стоимость билетов

Стоимость билетов на поезд 008С «Таврия» (Севастополь — Санкт-Петербург) зависит от типа вагона и других факторов. По данным на 2026 год, цены начинаются примерно от 3900 рублей за плацкарт и от 6100 рублей за купе. Билеты в СВ значительно дороже — от 46 000 рублей.

