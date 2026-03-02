Просто смешиваю сыр с ветчиной - и сытный завтрак на столе: готовится за 5 минут, улетает за секунды

Завтрак с яйцами может быть куда интереснее привычной яичницы или омлета! Потал "О вкусе" предлагает приготовить аппетитные яичные конвертики с начинкой из ветчины и сыра. Это простое, но очень сытное блюдо, которое придется по душе как взрослым, так и детям.
Ингредиенты:
- яйца - 4 шт.;
- сыр твердый - 100 г;
- ветчина - 100 г;
- свежая зелень - по вкусу;
- соль и специи - по вкусу.
Приготовление:
1. Сначала натрите сыр на терке. Ветчину можно нарезать тонкой соломкой или также натереть. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли, специями и мелко нарезанной зеленью. Разогрейте сковороду и вылейте на нее яичную смесь. Жарьте около двух минут, затем аккуратно переверните.
2. Прожарьте с другой стороны еще минуту. Теперь выложите начинку из ветчины и сыра на одну половину яичного "блина", а затем аккуратно сложите его пополам, формируя конвертик. Прижмите лопаткой, переверните и готовьте еще полминуты с каждой стороны.
Количество таких конвертиков будет зависеть от размера вашей сковороды и количества яиц. Приятного аппетита!
