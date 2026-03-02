Городовой / Полезное / Просто смешиваю сыр с ветчиной - и сытный завтрак на столе: готовится за 5 минут, улетает за секунды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От 15 см снега до весеннего таяния: 40 тысяч кубов снега в день и чистые крыши остановок Город
Сколько ехать на поезде от Севастополя до Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
60 миллиардов на детсады Петербурга: КСП проверит, куда ушли деньги и кто виноват в задержках Город
Звезда «Невского» и «Морских дьяволов» Арвид Зеланд ушел из жизни Город
Никогда не сажайте озимый чеснок на эти грядки - останетесь с носом и мелкими зубчиками: личный опыт Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Просто смешиваю сыр с ветчиной - и сытный завтрак на столе: готовится за 5 минут, улетает за секунды

Опубликовано: 2 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
Просто смешиваю сыр с ветчиной - и сытный завтрак на столе: готовится за 5 минут, улетает за секунды
Просто смешиваю сыр с ветчиной - и сытный завтрак на столе: готовится за 5 минут, улетает за секунды
Городовой ру
Рецепт простого, но сытного завтрака 

Завтрак с яйцами может быть куда интереснее привычной яичницы или омлета! Потал "О вкусе" предлагает приготовить аппетитные яичные конвертики с начинкой из ветчины и сыра. Это простое, но очень сытное блюдо, которое придется по душе как взрослым, так и детям.

Ингредиенты:

  • яйца - 4 шт.;
  • сыр твердый - 100 г;
  • ветчина - 100 г;
  • свежая зелень - по вкусу;
  • соль и специи - по вкусу.

Приготовление:

1. Сначала натрите сыр на терке. Ветчину можно нарезать тонкой соломкой или также натереть. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли, специями и мелко нарезанной зеленью. Разогрейте сковороду и вылейте на нее яичную смесь. Жарьте около двух минут, затем аккуратно переверните.

2. Прожарьте с другой стороны еще минуту. Теперь выложите начинку из ветчины и сыра на одну половину яичного "блина", а затем аккуратно сложите его пополам, формируя конвертик. Прижмите лопаткой, переверните и готовьте еще полминуты с каждой стороны.

Количество таких конвертиков будет зависеть от размера вашей сковороды и количества яиц. Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить постные котлеты из грибов.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью