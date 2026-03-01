Городовой / Полезное / Хрустящий весенний салат на скорую руку: сытный, свежий и невероятно вкусный – подойдет и на праздник, и на каждый день
Хрустящий весенний салат на скорую руку: сытный, свежий и невероятно вкусный – подойдет и на праздник, и на каждый день

Опубликовано: 1 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Идеальный вариант, если в холодильнике есть вареное куриное филе, оставшееся от других блюд

Весной хочется чего-нибудь легкого, но при этом надолго насыщающего. Один из таких рецептов – салат с пекинской капустой, свежим огурцом, куриным филе и яйцами. О том, как его приготовить, рассказала Дарья Родионова.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • куриное филе;
  • яйца – 3 шт.;
  • свежий огурец;
  • пекинская капуста – 3-4 листика;
  • сыр – 100 г;
  • зелень;
  • соль и майонез.

Способ приготовления

Если у вас в холодильнике уже есть готовое филе, оставшееся после других блюд, – отлично. Если нет, варите его 30 минут с добавлением перца, соли и лаврового листа. Яйца варите 10 минут, остудите и очистите.

Яйца и филе вместе с овощами порежьте на кусочки, зелень порубите, а сыр натрите на мелкой терке. Добавьте в емкость с ингредиентами майонез, посолите и хорошо перемешайте.

Рецепт можно варьировать. Добавьте, например, в салат вместо огурца консервированную кукурузу. Для остроты можно добавить ¼ ч. л. черного молотого перца. А если вы добавите помидоры и сладкий лук, ваш салат станет ярким и свежим напоминанием грядущего лета.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить шоколадный манник на кефире.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
