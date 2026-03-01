Хрустящий весенний салат на скорую руку: сытный, свежий и невероятно вкусный – подойдет и на праздник, и на каждый день

Весной хочется чего-нибудь легкого, но при этом надолго насыщающего. Один из таких рецептов – салат с пекинской капустой, свежим огурцом, куриным филе и яйцами. О том, как его приготовить, рассказала Дарья Родионова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- куриное филе;
- яйца – 3 шт.;
- свежий огурец;
- пекинская капуста – 3-4 листика;
- сыр – 100 г;
- зелень;
- соль и майонез.
Способ приготовления
Если у вас в холодильнике уже есть готовое филе, оставшееся после других блюд, – отлично. Если нет, варите его 30 минут с добавлением перца, соли и лаврового листа. Яйца варите 10 минут, остудите и очистите.
Яйца и филе вместе с овощами порежьте на кусочки, зелень порубите, а сыр натрите на мелкой терке. Добавьте в емкость с ингредиентами майонез, посолите и хорошо перемешайте.
Рецепт можно варьировать. Добавьте, например, в салат вместо огурца консервированную кукурузу. Для остроты можно добавить ¼ ч. л. черного молотого перца. А если вы добавите помидоры и сладкий лук, ваш салат станет ярким и свежим напоминанием грядущего лета.
