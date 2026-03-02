Люля-кебаб круче, чем в грузинском ресторане: Получаются с дымком - и вот каков секрет

Люля-кебаб - национальное блюдо, в Грузии, Армении и некоторых других странах их подают к столу вместо обычных котлет. Расскажем, как повторить рецепт в домашних условиях, получатся ароматные и с дымком, а секретик - прост.
Вариант приготовления домашних люля-кебаб с ароматом дыма рассказывают на канале "Простые рецепты", сохраняйте себе на заметку.
Для приготовления вкусных люля-кебаб нам понадобится:
- 500 г говяжьего фарша;
- 500 г куриного фарша;
- 1 луковица;
- 1 пучок свежей петрушки;
- специи и соль.
Пошаговый рецепт таков
- Первое, что нужно сделать, - соединить 2 вида фарша. Это придаст готовым люля-кебаб необходимую нежность, свойственную курице, но одновременную сочность, которую даст говядина.
- Лук натереть на мелкой тёрке, вместе с соком выложить к фаршу. Готовое блюдо получится очень ароматным.
- Петрушку нарубить достаточно крупно. Свежая зелень в этом блюде обязательна, она даст национальный колотит, это отличает люля от обычных классических котлет.
- Все ингредиенты перемешиваем, фарш хорошо отбиваем, так он не будет сползать со шпажек во время приготовления. Также для плотности отправляем блюдо с фаршем на час в холодильник, накрыв его плёнкой.
- После расстойки фарш нанизываем на деревянные шпажки, формируя руками вытянутые котлетки. Выкладываем их в форму и отправляем в духовой шкаф на 25 минут при 220 градусах.
- Люля-кебаб готовы, их уже можно подавать к столу. Но чтобы придать им аромат дымка, будто их жарили на мангале, использум хитрость. Готовые люля сложим в большую кастрюлю горкой, чтобы осталось место на дне. Поставим металлическую мисочку, куда положим 1 уголёк, который разогрели на огне. Накроем кастрюлю крышкой и оставим на столе на 10 минут. За это время люля-кебаб напитаются ароматом дымка.
- Если углей нет, то можно просто сбрызнуть готовые люля жидким дымом, эффект будет похожим.
