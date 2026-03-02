Городовой / Полезное / Люля-кебаб круче, чем в грузинском ресторане: Получаются с дымком - и вот каков секрет
Люля-кебаб круче, чем в грузинском ресторане: Получаются с дымком - и вот каков секрет

Опубликовано: 2 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по приготовлению вкусного блюда.

Люля-кебаб - национальное блюдо, в Грузии, Армении и некоторых других странах их подают к столу вместо обычных котлет. Расскажем, как повторить рецепт в домашних условиях, получатся ароматные и с дымком, а секретик - прост.

Вариант приготовления домашних люля-кебаб с ароматом дыма рассказывают на канале "Простые рецепты", сохраняйте себе на заметку.

Для приготовления вкусных люля-кебаб нам понадобится:

  • 500 г говяжьего фарша;
  • 500 г куриного фарша;
  • 1 луковица;
  • 1 пучок свежей петрушки;
  • специи и соль.

Пошаговый рецепт таков

  1. Первое, что нужно сделать, - соединить 2 вида фарша. Это придаст готовым люля-кебаб необходимую нежность, свойственную курице, но одновременную сочность, которую даст говядина.
  2. Лук натереть на мелкой тёрке, вместе с соком выложить к фаршу. Готовое блюдо получится очень ароматным.
  3. Петрушку нарубить достаточно крупно. Свежая зелень в этом блюде обязательна, она даст национальный колотит, это отличает люля от обычных классических котлет.
  4. Все ингредиенты перемешиваем, фарш хорошо отбиваем, так он не будет сползать со шпажек во время приготовления. Также для плотности отправляем блюдо с фаршем на час в холодильник, накрыв его плёнкой.
  5. После расстойки фарш нанизываем на деревянные шпажки, формируя руками вытянутые котлетки. Выкладываем их в форму и отправляем в духовой шкаф на 25 минут при 220 градусах.
  6. Люля-кебаб готовы, их уже можно подавать к столу. Но чтобы придать им аромат дымка, будто их жарили на мангале, использум хитрость. Готовые люля сложим в большую кастрюлю горкой, чтобы осталось место на дне. Поставим металлическую мисочку, куда положим 1 уголёк, который разогрели на огне. Накроем кастрюлю крышкой и оставим на столе на 10 минут. За это время люля-кебаб напитаются ароматом дымка.
  7. Если углей нет, то можно просто сбрызнуть готовые люля жидким дымом, эффект будет похожим.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как без особых усилий приготовить дома постный майонез.

Автор:
Марина Котова
Полезное
