Приготовила салат "Япона мать": Гости сначала смеялись с названия, а потом вымаливали рецепт
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Опубликовано: 2 марта 2026 01:37
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт необычного, но очень вкусного салата.

Салаты чаще всего используются в качестве закуски или же как дополнение к основным блюдам. Но можно приготовить сытный салат на перекус или даже в качестве лёгкого ужина для себя или близких.

Забудьте о банальном "Оливье", готовьте салат "Япона мать", будет на столе уже через 8 минут.

Рецепт необычного салата с оригинальным названием даёт на своём канале блогер Ольга Лунгу.

Список ингредиентов для салата

  • 350 г крабовых палочек;
  • 3 яйца;
  • 2 болгарских перца;
  • 150 г свежих огурцов;
  • 150 г твёрдого сыра;
  • соль и майонез.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Япона мать"

  1. Ставим вариться яйца. Это самый долгий процесс во время приготовления блюда. Варим, остужаем, затем чистим и нарезаем кубиками. Если есть нож-сетка для яиц, то просто пропускаем через него.
  2. Крабовые палочки нарезаем средними кубиками. Если они волокнистые, то можно просто разобрать их руками на кусочки.
  3. У огурцов удаляем хвостики, а мякоть со шкуркой нарезаем кубиками. Пробуем предварительно шкурку на вкус, в случае, если она горчит, просто снимаем её острым ножом, иначе вкус салата будет испорчен.
  4. Болгарские перцы очищаем от плодоножки и зёрнышек, после чего нарезаем кубиками или тонкими продольными полосками. Хорошо брать перцы разных цветов, например, красный и желтый, салат получится ярким, нарядным.
  5. Сыр нарезаем на кубики острым ножом. Если продукт к ножу прилипает, перед тем, как браться за нарезание, смажем нож растительным маслом без запаха.
  6. Продукты соединяем в салатнике, солим, добавляем майонез.

Вкусный салат с необычным названием "Япона мать" готов, сразу подаём его к столу! Получится сытно, но при этом совсем не банально, гости точно будут вымаливать у вас рецепт блюда.

Издание "Городовой" ранее рассказывало, какой ещё вкусный салат из простых продуктов можно приготовить.

Автор:
Марина Котова
Полезное
