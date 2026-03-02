Приготовила салат "Япона мать": Гости сначала смеялись с названия, а потом вымаливали рецепт

Салаты чаще всего используются в качестве закуски или же как дополнение к основным блюдам. Но можно приготовить сытный салат на перекус или даже в качестве лёгкого ужина для себя или близких.
Забудьте о банальном "Оливье", готовьте салат "Япона мать", будет на столе уже через 8 минут.
Рецепт необычного салата с оригинальным названием даёт на своём канале блогер Ольга Лунгу.
Список ингредиентов для салата
- 350 г крабовых палочек;
- 3 яйца;
- 2 болгарских перца;
- 150 г свежих огурцов;
- 150 г твёрдого сыра;
- соль и майонез.
Пошаговый рецепт приготовления салата "Япона мать"
- Ставим вариться яйца. Это самый долгий процесс во время приготовления блюда. Варим, остужаем, затем чистим и нарезаем кубиками. Если есть нож-сетка для яиц, то просто пропускаем через него.
- Крабовые палочки нарезаем средними кубиками. Если они волокнистые, то можно просто разобрать их руками на кусочки.
- У огурцов удаляем хвостики, а мякоть со шкуркой нарезаем кубиками. Пробуем предварительно шкурку на вкус, в случае, если она горчит, просто снимаем её острым ножом, иначе вкус салата будет испорчен.
- Болгарские перцы очищаем от плодоножки и зёрнышек, после чего нарезаем кубиками или тонкими продольными полосками. Хорошо брать перцы разных цветов, например, красный и желтый, салат получится ярким, нарядным.
- Сыр нарезаем на кубики острым ножом. Если продукт к ножу прилипает, перед тем, как браться за нарезание, смажем нож растительным маслом без запаха.
- Продукты соединяем в салатнике, солим, добавляем майонез.
Вкусный салат с необычным названием "Япона мать" готов, сразу подаём его к столу! Получится сытно, но при этом совсем не банально, гости точно будут вымаливать у вас рецепт блюда.
Издание "Городовой" ранее рассказывало, какой ещё вкусный салат из простых продуктов можно приготовить.