Приготовьте этот салат на 23 февраля – и подруги будут охотиться за рецептом: свежий, легкий, сытный, мясной – и ни капли майонеза

Опубликовано: 16 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт салата "Восточный" с мясом и овощами - нестандартный вариант на праздничный стол

Салат «Восточный» с яркими свежими овощами, пикантной заправкой и сочным отварным мясом – идеальный вариант на праздничный стол. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • огурцы – 400 г;
  • красный и желтый болгарский перец;
  • красный лук – 1 шт.;
  • морковь по-корейски – 170 г;
  • говядина – 300 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соевый соус – 4 ст. л.;
  • растительное масло – 30 г;
  • черный перец.

Рецепт можно варьировать: попробуйте, например, к говядине добавить индейку, ветчину или курицу. Если вы любите поострее, добавьте еще одну головку чеснока.

Способ приготовления

Нарежьте огурцы и болгарские перцы тонкой соломкой, лук – полукольцами. Добавьте корейскую морковь. Нарежьте тонкими полосками вдоль волокон говядину, добавьте к остальным ингредиентам – но не перемешивайте!

Налейте в отдельную емкость соевый соус, добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Чуть разогрейте растительное масло и добавьте в чесночную массу. Заправьте соусом салат и дайте ему постоять как минимум 30 минут перед подачей на стол: так мясо с овощами впитают чесночно-соевый соус.

Только перед тем, как относить салат на стол, можно его размешать – тогда ингредиенты останутся упругими и не «раскиснут».

Ранее портал «Городовой» поделился рецептом салата из кальмаров.

Татьяна Идулбаева
