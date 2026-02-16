Приготовьте этот салат на 23 февраля – и подруги будут охотиться за рецептом: свежий, легкий, сытный, мясной – и ни капли майонеза

Салат «Восточный» с яркими свежими овощами, пикантной заправкой и сочным отварным мясом – идеальный вариант на праздничный стол. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- огурцы – 400 г;
- красный и желтый болгарский перец;
- красный лук – 1 шт.;
- морковь по-корейски – 170 г;
- говядина – 300 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- соевый соус – 4 ст. л.;
- растительное масло – 30 г;
- черный перец.
Рецепт можно варьировать: попробуйте, например, к говядине добавить индейку, ветчину или курицу. Если вы любите поострее, добавьте еще одну головку чеснока.
Способ приготовления
Нарежьте огурцы и болгарские перцы тонкой соломкой, лук – полукольцами. Добавьте корейскую морковь. Нарежьте тонкими полосками вдоль волокон говядину, добавьте к остальным ингредиентам – но не перемешивайте!
Налейте в отдельную емкость соевый соус, добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Чуть разогрейте растительное масло и добавьте в чесночную массу. Заправьте соусом салат и дайте ему постоять как минимум 30 минут перед подачей на стол: так мясо с овощами впитают чесночно-соевый соус.
Только перед тем, как относить салат на стол, можно его размешать – тогда ингредиенты останутся упругими и не «раскиснут».
