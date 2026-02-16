Городовой / Полезное / 1 ложка в воду - и фиалка цветет 365 дней в году: пышность зашкаливает - словно облако, а не растение
1 ложка в воду - и фиалка цветет 365 дней в году: пышность зашкаливает - словно облако, а не растение

Опубликовано: 16 февраля 2026 17:55
Какая подкормка сделает цветение фиалки вечным

Фиалка пользуется популярностью у хозяек из-за простоты в уходе, но даже этому растению нужны подкормки. Без них она вряд ли будет цвести, правильно развиваться.

Канал «Цветущий мир Виктории» советует использовать в качестве подкормки народное средство. Для приготовления удобрения понадобится:

  • вода – 1 литр;
  • древесная зола – 1 столовая ложка.

Древесная зола содержит фосфор, кальций и калий, которые необходимы для цветения фиалки. Также большим преимуществом удобрения станет тот факт, что микроэлементы находятся в доступной форме, поэтому они хорошо усвоятся.

«Количество микроэлементов зависит от вида древесины, из которой она была получена. Больше всего калия содержится в золе, полученной путем сжигания подсолнуха, гречихи, крапивы. Меньше всего - в древесине осины и тополя. Больше всего кальция содержится в золе древесины березы, вербы и тополя», - сообщил источник.

Приготовление и использование подкормки

Добавляем в теплую воду золу, перемешиваем и даем настояться в течение суток в темном месте. Предварительного процеживания не потребуется. Вносим настой под корень, стараясь не задевать листья. Через 10 дней внесение удобрения можно повторить.

Советы цветовода:

«Золу можно использовать и в сухом виде. Просто добавляем одну столовую ложку в горшок, распределяем, после чего поливаем обычной водой. Эффект будет таким же».

«Использование золы на постоянной основе будет способствовать не только цветению, но и обеспечит мощную защиту от мошек и других вредителей».

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие подкормки также подойдут для фиалки.

Полина Аксенова
