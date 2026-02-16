Кухонные полотенца не стираю - кладу в микроволновку на 5 минут: от пятен не останется и следа

Кухонные полотенца очень быстро пачкаются. Только повесишь чистое, а на нем уже жирные пятна и следы от пролитого кофе. Обычная стирка тут бессильна.
Порошок не может отстирать старые жирные следы, в результате чего ткань выглядит грязной и неопрятной. Однако есть один простой способ, который помогает вернуть полотенцам свежесть, даже если пятна уже въелись.
Нам понадобятся:
- хозяйственное мыло;
- лимонная кислота - 2 ч. л.;
- холодная вода - 50 мл.;
- целлофановый пакет;
- микроволновая печь.
Сначала смочите полотенце водой. Потом как следует намыльте его хозяйственным мылом до появления густой пены. Лишнюю воду выжмите, сложите полотенце аккуратным квадратиком и спрячьте его в целлофановый пакет.
Разведите лимонную кислоту в холодной воде, затем обильно пропитайте раствором полотенце. Положите пакет с полотенцем в микроволновку, но не завязывайте его, на 2 минуты.
Если за это время полотенце недостаточно нагреется, добавьте еще пару минут. Достаньте горячий пакет из микроволновки и дождитесь, когда он остынет. В это время смесь активно воздействует на пятна. После остывания прополоскайте полотенце под проточной водой и высушите, советует домохозяйка со стажем Елена Матвеева.
Этот метод надежнее обычной стирки, когда речь идет о сложных загрязнениях. Попробуйте - и кухонные полотенца снова будут выглядеть как новые!
