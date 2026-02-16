Городовой / Полезное / Кухонные полотенца не стираю - кладу в микроволновку на 5 минут: от пятен не останется и следа
Кухонные полотенца не стираю - кладу в микроволновку на 5 минут: от пятен не останется и следа

Опубликовано: 16 февраля 2026 18:34
 Проверено редакцией
Кухонные полотенца не стираю - кладу в микроволновку на 5 минут: от пятен не останется и следа
Кухонные полотенца не стираю - кладу в микроволновку на 5 минут: от пятен не останется и следа
legion-media
Гениальный лайфхак поможет избавиться от пятен на кухонных полотенцах

Кухонные полотенца очень быстро пачкаются. Только повесишь чистое, а на нем уже жирные пятна и следы от пролитого кофе. Обычная стирка тут бессильна.

Порошок не может отстирать старые жирные следы, в результате чего ткань выглядит грязной и неопрятной. Однако есть один простой способ, который помогает вернуть полотенцам свежесть, даже если пятна уже въелись.

Нам понадобятся:

  • хозяйственное мыло;
  • лимонная кислота - 2 ч. л.;
  • холодная вода - 50 мл.;
  • целлофановый пакет;
  • микроволновая печь.

Сначала смочите полотенце водой. Потом как следует намыльте его хозяйственным мылом до появления густой пены. Лишнюю воду выжмите, сложите полотенце аккуратным квадратиком и спрячьте его в целлофановый пакет.

Разведите лимонную кислоту в холодной воде, затем обильно пропитайте раствором полотенце. Положите пакет с полотенцем в микроволновку, но не завязывайте его, на 2 минуты.

Если за это время полотенце недостаточно нагреется, добавьте еще пару минут. Достаньте горячий пакет из микроволновки и дождитесь, когда он остынет. В это время смесь активно воздействует на пятна. После остывания прополоскайте полотенце под проточной водой и высушите, советует домохозяйка со стажем Елена Матвеева.

Этот метод надежнее обычной стирки, когда речь идет о сложных загрязнениях. Попробуйте - и кухонные полотенца снова будут выглядеть как новые!

Ранее "Городовой" рассказал, почему нельзя мыть посуду в гостях.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
