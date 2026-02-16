Бабушка знала, а я забыла: простой способ использовать втулки вместо дорогих решений

Как картонные трубки заменяют кучу приспособлений для дома

Когда заканчиваются бумажные полотенца или фольга, в руках остается плотный картонный цилиндр — и почти автоматически он отправляется в мусорное ведро. Оказалось, что этот, казалось бы, мусор — на самом деле универсальный строительный материал для самых разных бытовых нужд: бесплатный, экологичный и всегда под рукой.

Идеальная сушка без складок

Каждый, кто хоть раз развешивал футболки на веревке, сталкивался с досадной проблемой: прищепки оставляют на плечах глубокие складки, с которыми не справляется даже самый мощный утюг. Выход нашелся неожиданно — в виде обычной картонной втулки. Если разрезать ее вдоль и надеть на бельевую верёвку, получится жесткая ровная поверхность. Футболка висит на ней, словно на плечиках: ткань не заламывается, а плечи остаются идеально гладкими. Особенно удобны в этом плане трубки от фольги — благодаря тонкому покрытию они не размокают, даже если с белья капает вода.

Выращивание рассады

Каждую весну дачники массово скупают пластиковые горшочки, кассеты и торфяные таблетки, не подозревая, что идеальный контейнер все это время лежал в мусорной корзине. Достаточно разрезать картонную втулку на две‑три части — и перед вами биоразлагаемый стаканчик для рассады. В него можно насыпать землю, посадить семечко, полить — а через месяц высадить растение прямо в грунт вместе с картоном. Он размокнет в почве, корни легко прорастут сквозь стенки, и растение не испытает стресса при пересадке. К тому же вы избегаете использования пластика, который разлагается столетиями.

Находка для детских игр и творчества

Если у вас есть дети, вы наверняка замечали, что они чаще увлекаются игрушками, сделанными своими руками. Втулка может стать основой для чего угодно: телом робота, башней средневекового замка, подзорной трубой отважного капитана или туннелем для гоночных машинок. Картон легко режется ножницами, клеится любым клеем и раскрашивается гуашью или акрилом. Всего за час из нескольких втулок, старой обувной коробки и мотка шпагата можно создать целый игровой мир — и ребёнок будет играть в него куда дольше, чем в покупную пластиковую игрушку.

Быстрый органайзер для канцелярии

Бывает, что ящик с канцелярией превращается в источник постоянного раздражения: карандаши, ручки, кисточки и фломастеры перемешиваются, и каждый раз приходится перерывать все в поисках нужного предмета. Здесь тоже выручат втулки. Нарезав их на отрезки и склеив между собой — хоть клеевым пистолетом, хоть скотчем, — вы получите удобный ячеистый органайзер, идеально подходящий по размеру к ящику. Все будет на виду, каждая категория — в своей секции. А если добавить дно из плотного картона, такой органайзер можно поставить и на стол.

Практичный чехол

А как часто плакаты, чертежи, ватманы или карты просто пылятся в углу, потому что их нельзя складывать? Длинная втулка от пищевой пленки или фольги легко превращается в защитный чехол: достаточно свернуть лист и поместить его внутрь. Так вы убережете бумагу от света и пыли. То же самое касается вязальных спиц: если у вас их много и они разного размера, каждой можно выделить свой картонный «домик». Больше никаких рассыпающихся пучков в шкафу — все аккуратно и под рукой.

Вывод

В итоге простая картонная втулка оказывается удивительно многофункциональной: она не требует затрат, почти не занимает места и способна решить столько задач, сколько подскажет ваша фантазия. Возможно, именно сейчас вам нужен стаканчик для рассады, органайзер для ручек или тайный штаб для игрушечного солдатика. Дайте втулке второй шанс — и она вас приятно удивит, передает "SM NEWS".

Ранее портал «Городовой» сообщал о волшебном способе, чтобы отмыть натяжной потолок.