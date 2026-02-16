Городовой / Полезное / Сделала на 23 февраля салат - муж сказал, что я лучшая жена: нужны только 2 ингредиента
Сделала на 23 февраля салат - муж сказал, что я лучшая жена: нужны только 2 ингредиента

Опубликовано: 16 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Рецепт салата из двух ингредиентов на 23 февраля

Скоро 23 февраля, и многие хозяйки задумываются, чем порадовать своих защитников. Отличная идея - приготовить вкусный салат, который станет достойным украшением праздничного стола.

Совсем не обязательно тратить много времени и продуктов, чтобы удивить мужчину. Достаточно взять всего два основных ингредиента, и получится блюдо, от которого невозможно оторваться.

Ингредиенты:

  • кальмары - 2 шт.;
  • морковь по-корейски - 150 г;
  • майонез - 1 ст. л.


Заранее отвариваем кальмары и нарезаем тонкой длинной соломкой. В глубокой миске смешиваем кальмары с морковью по-корейски и заправляем майонезом.

Для красивой подачи можно использовать сервировочное кольцо. Для этого следует выложить салат слоями и слегка утрамбовать ложкой, чтобы держал форму.

Салат из двух ингредиентов готов! Он получается очень вкусным, ваш муж точно оценит. Приятного аппетита!

Совет
Чтобы кальмары получились мягкими, важно правильно их сварить. Самый надежный способ бросить в кипящую воду всего на 2 минуты. Если же по какой-то причине время было упущено, есть маленький секрет. Нужно проварить кальмары ровно 40 минут.

В обоих случаях морепродукт останется нежным. А вот промежуточные значения в 5, 10 или 20 минут приведут к тому, что мясо станет жестким, как резина. Перед варкой рекомендуется обдать тушки кипятком на полминуты и сразу переложить в ледяную воду. После такой процедуры пленка снимается очень легко.

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить салат "Мужской каприз".

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
