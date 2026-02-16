Море без мазута: какой российский курорт заменит Анапу летом 2026 года, на отдых с детьми сюда – обязательно

Какой российский курорт заменит Анапу летом 2026 года

Прошлогодние события на Черном море вызвали обеспокоенность у многих россиян, особенно тех, кто привык проводить отпуск в Анапе. Этот курорт всегда славился своими песчаными пляжами, идеально подходящими для отдыха с детьми. Однако после экологической катастрофы туристы стали искать новые направления для путешествий. Как отмечает автор блога "Т-Ж", существует не менее достойная альтернатива.

Одним из таких вариантов является побережье Азовского моря, а именно станица Голубицкая в Краснодарском крае. Этот курорт привлекает туристов своей спокойной атмосферой и удобствами для семейного отдыха. Здесь можно найти теплое и чистое море, лечебное озеро, а также разнообразные развлечения для детей и взрослых. Комфортные гостиницы и уютные кафе делают пребывание особенно приятным.

Ранее бронирование

По словам эксперта, с поиском жилья в Голубицкой проблем не возникнет, однако лучше заранее позаботиться о бронировании, чтобы обеспечить себе максимально комфортные условия. Для тех, кто предпочитает более свободный формат отдыха, отличным решением станет кемпинг. Это прекрасная возможность насладиться природой и уединением.

Активный отдых

Кроме того, Голубицкая предлагает разнообразные возможности для активного отдыха. Любители водных видов спорта смогут насладиться катанием на гидроциклах, парусных лодках и даже попробовать себя в виндсерфинге. Для тех, кто предпочитает более спокойные занятия, доступны прогулки на яхтах и рыбалка в открытом море или на близлежащих озерах. Особое внимание стоит уделить местной кухне, которая порадует гостей свежими морепродуктами и блюдами кубанской гастрономии.

Планируя поездку, стоит учитывать, что летний сезон в Голубицкой длится достаточно долго благодаря мягкому климату Азовского побережья. Это позволяет выбрать наиболее комфортное время для отдыха.

Ранее портал "Городовой" рассказал про обязательные места для посещения туристами в Сочи.



