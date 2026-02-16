Городовой / Полезное / В феврале орхидее – самое то: 3 г в воду – и фейерверк бутонов обеспечен, будут лезть как по расписанию круглый год
В феврале орхидее – самое то: 3 г в воду – и фейерверк бутонов обеспечен, будут лезть как по расписанию круглый год

Опубликовано: 16 февраля 2026 05:17
 Проверено редакцией
В феврале орхидее – самое то: 3 г в воду – и фейерверк бутонов обеспечен, будут лезть как по расписанию круглый год
В феврале орхидее – самое то: 3 г в воду – и фейерверк бутонов обеспечен, будут лезть как по расписанию круглый год
Legion-Media
Как запустить обильное и долгое цветение орхидеи   

Многие цветоводы любят орхидеи. Ведь это эффектные комнатные растения, которые способны радовать глаз цветением почти круглый год. Но иногда орхидея ленится и не спешит выпускать новые бутоны. Как пробудить ее и заставить выдать охапку цветоносов, в Дзен-канале "60 соток Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

По словам эксперта, чтобы приготовить натуральное и эффективное удобрение, понадобится:

  • мед – 1 чайная ложка;
  • сухой чеснок – 3 грамма;
  • мумие – 1 таблетка;
  • янтарная кислота – 0,2 грамма или половина таблетки;
  • вода – 1 литр.

Все перечисленные компоненты нужно перемешать. Затем горшок с орхидеей следует поставить в контейнер и налить туда подкормку. Оставить на 15-20 минут.

За это время мох и камни напитаются удобрением, и орхидея будет обеспечена всеми микро- и макроэлементами, необходимыми для запуска цветения. Вносить подкормку достаточно 2 раза в 1 месяц курсом 3-4 раза.

Как отметила Елена Николаева, в меде содержатся витамины А,Е,К,С, группы В. Сухой чеснок работает как антисептик и стимулирует цветение. Мумие богато гуминовыми кислотами, калием, магнием, фосфором, кремнием. Янтарная кислота представляет собой стимулятор роста корней и обеспечивает появление бутонов.

Агроном добавила, что в среднем орхидеи могут цвести около 6 месяцев, если их регулярно подкармливать и стимулировать. После им нужен отдых около 1,5 месяцев.

Ранее мы сообщали, какие еще подкормки любит орхидея.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
