В феврале орхидее – самое то: 3 г в воду – и фейерверк бутонов обеспечен, будут лезть как по расписанию круглый год

Многие цветоводы любят орхидеи. Ведь это эффектные комнатные растения, которые способны радовать глаз цветением почти круглый год. Но иногда орхидея ленится и не спешит выпускать новые бутоны. Как пробудить ее и заставить выдать охапку цветоносов, в Дзен-канале "60 соток Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.
По словам эксперта, чтобы приготовить натуральное и эффективное удобрение, понадобится:
- мед – 1 чайная ложка;
- сухой чеснок – 3 грамма;
- мумие – 1 таблетка;
- янтарная кислота – 0,2 грамма или половина таблетки;
- вода – 1 литр.
Все перечисленные компоненты нужно перемешать. Затем горшок с орхидеей следует поставить в контейнер и налить туда подкормку. Оставить на 15-20 минут.
За это время мох и камни напитаются удобрением, и орхидея будет обеспечена всеми микро- и макроэлементами, необходимыми для запуска цветения. Вносить подкормку достаточно 2 раза в 1 месяц курсом 3-4 раза.
Как отметила Елена Николаева, в меде содержатся витамины А,Е,К,С, группы В. Сухой чеснок работает как антисептик и стимулирует цветение. Мумие богато гуминовыми кислотами, калием, магнием, фосфором, кремнием. Янтарная кислота представляет собой стимулятор роста корней и обеспечивает появление бутонов.
Агроном добавила, что в среднем орхидеи могут цвести около 6 месяцев, если их регулярно подкармливать и стимулировать. После им нужен отдых около 1,5 месяцев.
Ранее мы сообщали, какие еще подкормки любит орхидея.