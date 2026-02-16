Уральская Венеция - старинный поселок под Нижним Тагилом, где люди живут на воде

Особенности уральского поселка Монзино

В России много необычных мест, о которых мало кто знает. Все привыкли к известным достопримечательностям в больших городах, но настоящие чудеса часто прячутся в маленьких поселках и деревнях.

Например, под Нижним Тагилом есть поселок, который называют «Уральской Венецией». Там прямо среди воды стоят дома, а по каналам можно плавать на лодках.

Как появилась «Венеция» на Урале

История началась 200 лет назад, во времена «золотой лихорадки». Когда нашли первые самородки, сюда хлынули старатели. В погоне за металлом они перекапывали реки, меняли русла и создавали водоемы.

Техника была простой: грунт промывали, а пустую породу сбрасывали на берега. За десятилетия ландшафт изменился до неузнаваемости - появились котлованы и насыпи причудливой формы. Когда золото закончилось, люди не ушли, а обжили эти рукотворные холмы, сообщает "Графиня Географиня".

Особенности местной архитектуры

Со временем котлованы заполнились водой, а бывшие выработки превратились в сеть островов. В советские годы здесь построили дома отдыха, а в 90-е рабочие заводов массово получали участки под застройку.

Близость воды требует особого подхода:

многие постройки установлены на сваях, чтобы защитить дома от паводков;

укрепление берегов;

после половодья к некоторым домам можно добраться только на лодке.

Возможности для туристов

Об этом удивительном месте знают немногие, а зря, поскольку здесь есть чем заняться в любое время года. Местные жители давно превратили катание по протокам в небольшой семейный бизнес и сдают лодки в аренду.

За пару часов на лодке можно объехать самые живописные островки, заглянуть в укромные заводи и рассмотреть вблизи дома на сваях. Есть здесь и свои песчаные пляжи.

Для любителей тихих радостей Монзино - настоящий рай. Рыбаки ценят эти места за чистую проточную воду и отличный клев. В многочисленных заводях водится разная рыба, а зимой здесь вообще раздолье для фанатов подледного лова.

Отдельный плюс - здесь нет толп туристов и шумных экскурсионных групп. Можно просто бродить по улочкам, дышать свежим воздухом и чувствовать себя первооткрывателем.

Ранее "Городовой" рассказал про сибирский город, который утер нос столице по уровню жизни.