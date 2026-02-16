Городовой / Полезное / Не соленая грудинка, а деликатес: получается нежнее сливочного масла – просто тает во рту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не соленая грудинка, а деликатес: получается нежнее сливочного масла – просто тает во рту

Опубликовано: 16 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не соленая грудинка, а деликатес: получается нежнее сливочного масла – просто тает во рту
Не соленая грудинка, а деликатес: получается нежнее сливочного масла – просто тает во рту
Legion-Media
Рецепт ароматного и вкусного домашнего сала

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом соленой грудинки. Получается душистой, пикантной и очень вкусной. Просто тает во рту. Затмит любое магазинное сало.

Что потребуется:

  • Сало или грудинка – 0,5 килограмма;
  • вода – 0,6 литра;
  • соль – 4 столовые ложки;
  • "лаврушка" – 3 листа;
  • черный перец – 10 горошков;
  • зубчик чеснока – 5 шт.;
  • паприка – 1 чайная ложка;
  • черный перец – по вкусу.

Как приготовить

Налить воду в кастрюлю, всыпать соль, "лаврушку", перец и довести до кипения. Грудинку нарезать кусками. Чеснок измельчить.

В контейнер выложить чеснок, слой сала и специи. Залить горячим рассолом и оставить до остывания. Затем все отправить в холодильник на 3 дня.

Как только время истечет, следует просушить кусочки и обвалять их в паприке с перцем. Хранить в контейнере под крышкой в холодильнике.

Полезные советы

  • Чем толще кусок грудинки, тем он получится сочнее внутри.
  • На 4-ый день вкус станет идеальным.
  • Такая грудинка может храниться в морозилке месяцами, не теряя вкусовых качеств.

Хозяйки поблагодарили Наталю атаманюк за рецепт и поделились собственными способами засолки сала:

«Я сало делаю на луковой шелухе без вариантов, как копченое».

«Тоже сало солю в рассоле. Только чеснок в рассол не добавляю, и сало солится дней 5-6, а потом уже чеснок, перец и что душе угодно».

Ранее мы поделились рецептом нежной и сочной мясной закуски.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью