Не соленая грудинка, а деликатес: получается нежнее сливочного масла – просто тает во рту

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась рецептом соленой грудинки. Получается душистой, пикантной и очень вкусной. Просто тает во рту. Затмит любое магазинное сало.
Что потребуется:
- Сало или грудинка – 0,5 килограмма;
- вода – 0,6 литра;
- соль – 4 столовые ложки;
- "лаврушка" – 3 листа;
- черный перец – 10 горошков;
- зубчик чеснока – 5 шт.;
- паприка – 1 чайная ложка;
- черный перец – по вкусу.
Как приготовить
Налить воду в кастрюлю, всыпать соль, "лаврушку", перец и довести до кипения. Грудинку нарезать кусками. Чеснок измельчить.
В контейнер выложить чеснок, слой сала и специи. Залить горячим рассолом и оставить до остывания. Затем все отправить в холодильник на 3 дня.
Как только время истечет, следует просушить кусочки и обвалять их в паприке с перцем. Хранить в контейнере под крышкой в холодильнике.
Полезные советы
- Чем толще кусок грудинки, тем он получится сочнее внутри.
- На 4-ый день вкус станет идеальным.
- Такая грудинка может храниться в морозилке месяцами, не теряя вкусовых качеств.
Хозяйки поблагодарили Наталю атаманюк за рецепт и поделились собственными способами засолки сала:
«Я сало делаю на луковой шелухе без вариантов, как копченое».
«Тоже сало солю в рассоле. Только чеснок в рассол не добавляю, и сало солится дней 5-6, а потом уже чеснок, перец и что душе угодно».
