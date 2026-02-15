Не пригорают, не разваливаются и не пересыхают: нежные сырники к завтраку - любой справится

Новости по теме

Вместо сырников — шербет: я превратил творог в десерт за 10 минут, и теперь все гости в восторге

Перейти

Не творог, а творог. Не звонят, а звонят: институт Виноградова предсказывает смену ударения в извечном языковом споре

Перейти

Яйца, творог, куличи в Пасхальную неделю: Роспотребнадзор против «бабушек» — кому верить

Перейти

Почему сырники так называются, если их готовят из творога

Перейти

Сковорода засияет как новая: способ "Три стакана" растворит вековой нагар и жир – без всяких "шуманитов" и танцев с бубном

Перейти