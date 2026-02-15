Не пригорают, не разваливаются и не пересыхают: нежные сырники к завтраку - любой справится

Часто сырники ведут себя капризно: то расползаются в бесформенные лепёшки, то подгорают снаружи, оставаясь сырыми внутри. Чтобы испечь идеальные сырники, которые всегда получаются, есть особый, проверенный рецепт. Он превращает обычные сырники в идеально ровные, румяные и нежные.
В глубокой миске смешивают 400 г творога (лучше брать 9%, проверенной марки), одно яйцо, столовую ложку сахара, пакетик ванильного сахара и щепотку соли. Добавляют две столовые ложки муки и тщательно вымешивают до однородности. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам.
Самое интересное начинается при формовке. Из творожной массы скатывают шарики, а затем берут обычный стакан. Накрывают им шарик и, не отрывая стакан от стола, начинают делать круговые движения. А потом слегка надавливают на сырник рукой. Благодаря этому нехитрому приёму сырники получаются идеально круглыми, ровными и одинаковыми по высоте — как будто их штамповали в заводских условиях.
Готовые сырники выкладывают на сковороду с каплей растительного масла и жарят на самом медленном огне под крышкой. Как только края начнут пропекаться, их аккуратно переворачивают и доводят до румяной корочки уже без крышки. Такой прием гарантирует, что сырники прожарятся внутри, а снаружи не сгорят.
Подавать их можно со сметаной, вареньем или сгущёнкой. Они получаются в меру сладкими, очень нежными и держат форму — даже на следующее утро.
