Городовой / Полезное / Не пригорают, не разваливаются и не пересыхают: нежные сырники к завтраку - любой справится
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не пригорают, не разваливаются и не пересыхают: нежные сырники к завтраку - любой справится

Опубликовано: 15 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Не пригорают, не разваливаются и не пересыхают: нежные сырники к завтраку - любой справится
Не пригорают, не разваливаются и не пересыхают: нежные сырники к завтраку - любой справится
Городовой ру
Рецепт сырников, которые получаются как с картинки даже у новичка

Часто сырники ведут себя капризно: то расползаются в бесформенные лепёшки, то подгорают снаружи, оставаясь сырыми внутри. Чтобы испечь идеальные сырники, которые всегда получаются, есть особый, проверенный рецепт. Он превращает обычные сырники в идеально ровные, румяные и нежные.

В глубокой миске смешивают 400 г творога (лучше брать 9%, проверенной марки), одно яйцо, столовую ложку сахара, пакетик ванильного сахара и щепотку соли. Добавляют две столовые ложки муки и тщательно вымешивают до однородности. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам.

Самое интересное начинается при формовке. Из творожной массы скатывают шарики, а затем берут обычный стакан. Накрывают им шарик и, не отрывая стакан от стола, начинают делать круговые движения. А потом слегка надавливают на сырник рукой. Благодаря этому нехитрому приёму сырники получаются идеально круглыми, ровными и одинаковыми по высоте — как будто их штамповали в заводских условиях.

Готовые сырники выкладывают на сковороду с каплей растительного масла и жарят на самом медленном огне под крышкой. Как только края начнут пропекаться, их аккуратно переворачивают и доводят до румяной корочки уже без крышки. Такой прием гарантирует, что сырники прожарятся внутри, а снаружи не сгорят.

Подавать их можно со сметаной, вареньем или сгущёнкой. Они получаются в меру сладкими, очень нежными и держат форму — даже на следующее утро.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить вкусные блины на Масленицу на воде.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью