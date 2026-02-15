Столица бурлаков и собственное море: этот город по праву затмит европейские столицы – как будто в позапрошлый век попали

Что посмотреть в Рыбинске

Рыбинск — небольшой город в Ярославской области, исторически значимый благодаря своему вкладу в снабжение русского царского двора рыбой, а также как место, где вел свою деятельность учредитель Нобелевской премии. Экскурсоводы предлагают к осмотру впечатляющие шлюзы Рыбинской ГЭС и монумент «Мать-Волга», а также возможность прогуляться по улице, имеющей историческое значение для русских бурлаков, а также ознакомиться с уникальными вывесками, выполненными в дореволюционном стиле.

Расположение Рыбинска на слиянии двух крупных рек — Шексны и Волги — исторически способствовало развитию рыбного промысла, что отражено в гербе города, на котором изображены две стерляди.

Официальный статус города Рыбинск получил в 1777 году по указу Екатерины II. Однако исследования местных историков, проведенные в 1990-х годах, подтвердили существование крупного поселения Усть-Шексна на этом месте уже в 1071 году, что подтверждается сведениями из Лаврентьевской летописи и археологическими раскопками в центральной части города. В XVI веке царь Иван Грозный посетил эти места и распорядился наладить поставки местной рыбы в столицу, что послужило мощным стимулом для активного развития поселения.

Любая прогулка может начаться с живописной набережной, откуда открывается вид на Волгу, поскольку большинство ключевых достопримечательностей Рыбинска находятся в непосредственной близости.

Здание Новой хлебной биржи

Обширные экспозиции, посвящённые быту бурлаков и купечества, изысканные интерьеры и произведения искусства из коллекции усадьбы Мусиных-Пушкиных. Коллекция включает полотна таких выдающихся художников, как Куинджи, Маковский, Шишкин и другие.

Рыбинский Спасо-Преображенский кафедральный собор

Этот первый каменный храм Рыбинска, возведённый в XVII веке на месте двух деревянных церквей, является одной из главных достопримечательностей и заслуживает детального изучения. Колокольня, одна из самых высоких в России (93,7 м), украшена действующими курантами. Механизм, сохранившийся с конца XIX века, заводится вручную каждые три дня.

Вывески с буквой «Ѣ»

В центральной части Рыбинска невозможно не заметить вывески, создающие атмосферу XIX века. Исключительно металлические и деревянные элементы, ручная роспись и изысканные описания продукции, предназначенные "для почтенных господ и милых дам". В 2018 году по инициативе одного из жителей городские власти приняли постановление, обязывающее все вывески в историческом центре делать в стилистике XIX-XX веков.

