Москва - деревня: этот сибирский город утер нос столице по уровню жизни 

В сердце Сибири уютно, современно и невероятно интересно

Многие думают, что Сибирь - это сплошные морозы и медведи, которые бродят по улицам. Конечно, зима тут долгая, а тайга начинается прямо за околицей.

Однако в этих краях есть место, которое ломает все привычные стереотипы. Речь идет про главный город нефтяного округа - Ханты-Мансийск. Только пахнет здесь не промышленностью, а хвоей и свежестью.

Особенности местной природы

Ханты-Мансийск построили на холмах, прямо среди соснового леса. Здесь почти нет унылых спальных районов — вместо них улицы плавно петляют между деревьями. Даже в центре города воздух такой чистый, что кажется, будто вы за городом.

Город стоит на семи холмах, как Москва или Рим, только посреди сибирской тайги. В черте Ханты‑Мансийска сохранились настоящие кедры и сосны, а Обь простирается шириной в несколько километров, поэтому открываются такие виды, будто на море.

Нефть, спорт и молодые умы

Главное богатство региона - нефть, и в Ханты-Мансийске это чувствуется. Город выглядит ухоженно и современно, здесь много новых зданий и хороших дорог.

Однако "черным золотом" жизнь не ограничивается. В городе активно развивают спорт и IT-технологии. Здесь проходят этапы Кубка мира по биатлону, а в шахматной академии занимаются сотни ребят. Молодежь не хочет уезжать в Москву, поскольку работы хватает и дома, а жизнь спокойнее и комфортнее.

Погода

Зимой тут бывает под минус сорок, но город к этому готов. Теплые остановки, чищеные тротуары, хорошая работа коммунальщиков - все работает как часы. В домах жарко, в магазинах есть все, машины заводятся даже в лютый мороз.

Летом наступает оттепель: солнце светит почти круглые сутки, а зелень вокруг просто невероятная. Правда, комаров летом тоже хватает - без защиты не погуляешь. Зато грибов и ягод в окрестных лесах - как песка в море, сообщает путешественник Марк Еремин.

