Городовой / Полезное / Москва - деревня: этот сибирский город утер нос столице по уровню жизни 
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Москва - деревня: этот сибирский город утер нос столице по уровню жизни 

Опубликовано: 15 февраля 2026 04:10
 Проверено редакцией
Москва - деревня: этот сибирский город утер нос столице по уровню жизни 
Москва - деревня: этот сибирский город утер нос столице по уровню жизни 
legion-media
В сердце Сибири уютно, современно и невероятно интересно

Многие думают, что Сибирь - это сплошные морозы и медведи, которые бродят по улицам. Конечно, зима тут долгая, а тайга начинается прямо за околицей.

Однако в этих краях есть место, которое ломает все привычные стереотипы. Речь идет про главный город нефтяного округа - Ханты-Мансийск. Только пахнет здесь не промышленностью, а хвоей и свежестью.

Особенности местной природы

Ханты-Мансийск построили на холмах, прямо среди соснового леса. Здесь почти нет унылых спальных районов — вместо них улицы плавно петляют между деревьями. Даже в центре города воздух такой чистый, что кажется, будто вы за городом.

Город стоит на семи холмах, как Москва или Рим, только посреди сибирской тайги. В черте Ханты‑Мансийска сохранились настоящие кедры и сосны, а Обь простирается шириной в несколько километров, поэтому открываются такие виды, будто на море.

Нефть, спорт и молодые умы

Главное богатство региона - нефть, и в Ханты-Мансийске это чувствуется. Город выглядит ухоженно и современно, здесь много новых зданий и хороших дорог.

Однако "черным золотом" жизнь не ограничивается. В городе активно развивают спорт и IT-технологии. Здесь проходят этапы Кубка мира по биатлону, а в шахматной академии занимаются сотни ребят. Молодежь не хочет уезжать в Москву, поскольку работы хватает и дома, а жизнь спокойнее и комфортнее.

Погода

Зимой тут бывает под минус сорок, но город к этому готов. Теплые остановки, чищеные тротуары, хорошая работа коммунальщиков - все работает как часы. В домах жарко, в магазинах есть все, машины заводятся даже в лютый мороз.

Летом наступает оттепель: солнце светит почти круглые сутки, а зелень вокруг просто невероятная. Правда, комаров летом тоже хватает - без защиты не погуляешь. Зато грибов и ягод в окрестных лесах - как песка в море, сообщает путешественник Марк Еремин.

Ранее "Городовой" рассказал, что обязательно нужно увидеть в Елабуге.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 10
🙏 2
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью