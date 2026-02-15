Пушкин встретился с Онегиным, а Грейс Келли - с Февронией: город России, где собраны уникальные памятники

Какие памятники можно посмотреть в Йошкар-Оле за один день

Где в современной России Пушкин может «поговорить» с Евгением Онегиным, а принцесса Монако встретиться с Февронией Муромских? Только в Йошкар-Оле. Городе, где история и современность сплелись в удивительный архитектурный коктейль, а на одной набережной мирно соседствуют памятники абсолютно разным деятелям.

Маршрут по памятникам Йошкар-Олы

Площадь Оболенского-Ноготкова

Сердце новой Йошкар-Олы — площадь, названная в честь первого воеводы Царевококшайска. В центре установлен величественный конный памятник Ивану Андреевичу Оболенскому-Ноготкову, основателю города. Князь изображен верхом на коне, в парадном облачении. За спиной воеводы возвышается здание Национальной художественной галереи, стилизованное под итальянское палаццо. Каждый час на фасаде здания разыгрывается целое представление с движущимися фигурами — осликом, везущим икону Божией Матери.

На этой же площади установлена копия Царь-пушки, отлитая в масштабе 1:2 к оригинальному московскому орудию. Марийская пушка весит около 12 тонн.

Патриаршая площадь и набережная Брюгге

Прогуливаясь вдоль Малой Кокшаги, вы попадаете в мини-копию Европы. Набережная Брюгге застроена очаровательными домиками в стиле фламандской готики. Здесь, прямо напротив Дворца бракосочетания, расположился самый романтичный и неожиданный памятник города — «Чета звёзд», изображающий супружескую пару — князя Монако Ренье III и американскую актрису Грейс Келли.

Чуть дальше на этой же набережной можно увидеть памятник императрице Елизавете Петровне — она изображена верхом на коне.

Пушкин встретился с Онегиным, а Грейс Келли - с Февронией: город России, где собраны уникальные памятники - image 1

Воскресенская набережная и Итальянский парк

Перейдя мост, вы оказываетесь на Воскресенской набережной. Здесь вас встретит скульптура Йошкина кота — одного из главных неофициальных символов города.

Неподалеку раскинулся Итальянский парк с его кленовыми аллеями. В парке установлен памятник Лоренцо Медичи — флорентийскому деятелю эпохи Возрождения. Здесь же, на набережной, находится единственный в своём роде памятник А.С. Пушкину и Евгению Онегину. Поэт сидит на скамейке с пером и бумагой, а его знаменитый герой стоит рядом, словно сошедший со страниц романа. Кстати, есть в Йошкар-Оле и памятник Пушкину, а также Николаю Гоголю.

Центральный парк культуры и отдыха

Отвлекитесь от европейских мотивов и загляните в старейший парк города. Здесь установлена трогательная скульптурная композиция «Древо жизни» работы Андрея Ковальчука. Три бронзовые фигуры — мальчик, мужчина и старец — играют на национальных марийских инструментах: гуслях, барабане и свирели. Скульптура олицетворяет музыкальность и связь поколений марийского народа.

Большинство памятников сосредоточены вдоль набережных и легко обходятся пешком за один день. Лучшее время для прогулки — вечер, когда включается подсветка и город предстаёт в самом сказочном виде.

