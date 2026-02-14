3 полоски на ступени – и проблема скользкой лестницы решена: потеря равновесия не страшна даже в сильный гололед

Как превратить скользкую лестницу в нескользкую

Лестница играет не только эстетическую роль, но и является важным элементом безопасности. Неправильно спроектированная конструкция может представлять серьёзную угрозу для здоровья в случае падения.

Помимо угла наклона и ширины ступеней, следует уделить внимание выбору покрытия поверхности. В зимний период этот вопрос становится особенно актуальным, так как обледенение лестницы создаёт значительные неудобства для владельцев загородной недвижимости.

Автор блога «Стеклянная сказка» поделился рекомендациями по обеспечению безопасности в условиях гололёда или повышенной влажности.

Простым решением является использование наждачной бумаги, наклеиваемой на ступени. Однако это покрытие имеет ограниченный срок службы и требует регулярной замены.

Блогер рекомендует рассмотреть применение специального покрытия из пескополимера, представляющего собой композитный материал на основе пластика и песка. Благодаря шероховатой и ребристой структуре, обеспечивается надёжное противоскользящее свойство.

Установка подобных накладок производится при помощи шурупов или саморезов, а их срок службы составляет не менее пяти лет.

