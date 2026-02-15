Заливаю сосиски кефиром - и в духовку: готовлю уже 10 лет вместо пирожков

И взрослые, и дети с удовольствием едят сосиски. Их можно приготовить за считанные минуты, а можно превратить в полноценное праздничное блюдо. Например, из сосисок получается замечательный пирог: хрустящая корочка в сочетании с сочной начинкой покорит любого гурмана. Вкуснее любой пиццы!
Ингредиенты:
- сосиски - 5 шт.;
- кефир - 250 мл.;
- сыр - 200 г;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 150 г;
- разрыхлитель - 1 ч. л.;
- сливочное масло - для смазывания.
Режем сосиски кружочками, заливаем кефиром и перемешиваем. Затем в массу разбиваем яйца и добавляем сыр, натертый на мелкой терке.
В отдельную миску просеиваем муку с разрыхлителем, соединяем все вместе и перемешиваем ложкой.
Форму для выпекания смазываем растопленным сливочным маслом, выкладываем сосисочное тесто и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем около 40 минут.
В результате у нас получится румяный пирог, который отлично подходит к чаю или кофе. Он особенно понравится детям. Приятного аппетита!
