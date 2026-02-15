Городовой / Полезное / Заливаю сосиски кефиром - и в духовку: готовлю уже 10 лет вместо пирожков
Заливаю сосиски кефиром - и в духовку: готовлю уже 10 лет вместо пирожков

Опубликовано: 15 февраля 2026 06:02
Рецепт быстрого пирога с сосисками и сыром

И взрослые, и дети с удовольствием едят сосиски. Их можно приготовить за считанные минуты, а можно превратить в полноценное праздничное блюдо. Например, из сосисок получается замечательный пирог: хрустящая корочка в сочетании с сочной начинкой покорит любого гурмана. Вкуснее любой пиццы!

Ингредиенты:

  • сосиски - 5 шт.;
  • кефир - 250 мл.;
  • сыр - 200 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • мука - 150 г;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • сливочное масло - для смазывания.

Режем сосиски кружочками, заливаем кефиром и перемешиваем. Затем в массу разбиваем яйца и добавляем сыр, натертый на мелкой терке.
В отдельную миску просеиваем муку с разрыхлителем, соединяем все вместе и перемешиваем ложкой.

Форму для выпекания смазываем растопленным сливочным маслом, выкладываем сосисочное тесто и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем около 40 минут.

В результате у нас получится румяный пирог, который отлично подходит к чаю или кофе. Он особенно понравится детям. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить грибную начинку для блинчиков.

Евгения Сухова
