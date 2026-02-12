Не начинка, а объедение: заворачиваю эту вкуснятину - и блинчики улетают быстрее, чем горит чучело на Масленице

Скоро Масленица - веселый праздник, который знаменует прощание с зимой. В эти дни воздух наполняется ароматом горячих блинов. Каждая семья хранит свои фирменные рецепты начинок - от сладких до сытных.
Грибная начинка - отличный вариант для тех, кто ценит простоту и насыщенный вкус. Она прекрасно дополнит тонкие блинчики и порадует гостей за праздничным столом.
Ингредиенты:
- шампиньоны свежие - 500 г;
- лук репчатый - 1 шт.;
- сметана - 2 ст. л.;
- растительное масло - для жарки;
- соль, перец - по вкусу.
Шампиньоны и лук нарежьте мелким кубиком. На разогретую сковороду выложите нарезанные грибы и готовьте, пока из них не испарится вся влага. Когда жидкость выпарится, добавьте в сковороду растительное масло и нарезанный лук. Обжаривайте грибы с луком до тех пор, пока лук не станет мягким.
Добавьте в сковороду сметану, перемешайте все ингредиенты, накройте сковороду крышкой и тушите начинку 5 минут. Готовую грибную начинку снимите с огня и дайте ей остыть до комнатной температуры.
Когда начинка остынет, можно заворачивать ее в блинчики. При подаче украсьте мелко нарезанным зеленым луком или свежей зеленью. Приятного аппетита!
