Не начинка, а объедение: заворачиваю эту вкуснятину - и блинчики улетают быстрее, чем горит чучело на Масленице

Рецепт грибной начинки для блинчиков

Скоро Масленица - веселый праздник, который знаменует прощание с зимой. В эти дни воздух наполняется ароматом горячих блинов. Каждая семья хранит свои фирменные рецепты начинок - от сладких до сытных.

Грибная начинка - отличный вариант для тех, кто ценит простоту и насыщенный вкус. Она прекрасно дополнит тонкие блинчики и порадует гостей за праздничным столом.

Ингредиенты:

шампиньоны свежие - 500 г;

лук репчатый - 1 шт.;

сметана - 2 ст. л.;

растительное масло - для жарки;

соль, перец - по вкусу.

Шампиньоны и лук нарежьте мелким кубиком. На разогретую сковороду выложите нарезанные грибы и готовьте, пока из них не испарится вся влага. Когда жидкость выпарится, добавьте в сковороду растительное масло и нарезанный лук. Обжаривайте грибы с луком до тех пор, пока лук не станет мягким.

Добавьте в сковороду сметану, перемешайте все ингредиенты, накройте сковороду крышкой и тушите начинку 5 минут. Готовую грибную начинку снимите с огня и дайте ей остыть до комнатной температуры.

Когда начинка остынет, можно заворачивать ее в блинчики. При подаче украсьте мелко нарезанным зеленым луком или свежей зеленью. Приятного аппетита!

