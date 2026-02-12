1 ложка в горшок – и толстянка пустится в рост как бешеная: сочные листья полезут наперегонки – цветение будет не остановить

Как заставить даже сонную толстянку нарастить сочные листья и выпустить облако цветов

Толстянка или, по-другому, "денежное дерево" есть у многих цветоводов. Ведь она способна украсить любой интерьер, радуя своими мясистыми листьями. Однако не каждый знает, что толстянка может цвести. Как добиться от "денежного дерева" сочных листьев и облака цветов, объяснила автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Первая подкормка

По словам эксперта, цвести могут только толстянки в возрасте старше 5 лет. От молодых крассул цветения ждать не стоит. Чтобы оздоровить "денежное дерево" и простимулировать его на цветение, необходимо приготовить эффективную подкормку. Для этого потребуется:

молотая яичная скорлупа – 1 столовая ложка;

древесная зола – 1 столовая ложка;

сахар – 1 чайная ложка.

Указанные ингредиенты нужно смешать и подсыпать в горшок. Чуть прорыхлить грунт вместе с удобрением, а после тщательно полить толстянку, чтобы увлажнить верхний слой почвы. Вносить такую подкормку нужно 1 раз в 2 недели курсом 2 раза.

Яичная скорлупа насыщает толстянку кальцием. Древесная зола богата калием, фосфором и кальцием, необходимыми для роста корней, появления новых веток и выпуска бутонов. Сахар служит источником энергии, которая способствует росту толстянки и запуску цветения.

Вторая подкормка

Чтобы толстянка выпустила кучу новых веток с сочными листьями, автор блога "Садоводство с Еленой" (18+) посоветовала развести 2 миллилитра нашатырного спирта в 1 литре воды. Все размешать и полить "денежное дерево" под корень чуть по влажному грунту.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили экспертов за советы и рассказали, как сами ухаживают за толстянкой:

"В почвенной смеси должно быть побольше песка. Я, если честно, сильно не заморачиваюсь и сажаю 50 на 50: песок + земля с огорода… Пару раз покупала смесь для суккулентов… Поливаю толстянку 1 раз в неделю, а зимой – 1 раз в 2 недели". "У меня денежное деревце развивалось слабо, но потом я решил его пересадить в большой горшок для цветов, и тогда он попер и стал расти прям на глазах. Иногда раз в месяц для подкормки сыплю чайную ложку сахара. Результат всегда радует." "В Африке денежное дерево толстянка цветет. Покрывается мелкими белыми или розовыми цветами. Это происходит после того, как засуха сменяется ливнями, и растение наконец-то утоляет свою жажду. По этому же принципу ее можно подтолкнуть к цветению в домашних условиях".

