Деревня на краю России - до райцентра 450 км: как живут местные в сибирской глуши

Как выживают жители поселка Чиринда

Большинство людей считают глушью деревню с плохим интернетом в часе езды от города. Однако настоящая глушь находится на севере Красноярского края, в Эвенкийском районе.

Поселок Чиринда является одним из самых северных и труднодоступных мест региона. Местные жители не считают мороз и ветер непогодой, для них это просто фон.

Транспорт

Обычных дорог в Чиринде нет. Летом местные перемещаются на лодках по рекам, а зимой прокладывают зимник - временную трассу по замерзшей земле, сообщает тревел-блогер Марк Ерёмин.

Однако главный путь к "большой земле" можно преодолеть только на вертолете, поскольку до райцентра 450 километров. Кроме того, погода может отменить любую поездку за час. Поэтому люди всегда держат запас продуктов и нужных вещей.

Связь и порядок

Устойчивой сотовой связи в поселке нет, а до ближайших ведомств приходится добираться не часами, а днями. В таких условиях люди учатся договариваться между собой. Сообщество работает как единый механизм, иначе выжить просто невозможно.

Быт и традиции

Вся жизнь здесь строится вокруг того, что дает природа. Основные занятия:

охота;

рыбалка;

пушной промысел.

В Чиринде живут в частных домах. У многих есть огороды, а картошку, огурцы и помидоры здесь выращивают в теплицах.

Также в поселке есть несколько магазинов, библиотека, школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Полноценной больницы рядом нет, и любая серьезная проблема зависит от погоды и логистики.

"Люди остаются, потому что они привязаны к земле, к родне, к привычному укладу, к работе, которая имеет смысл именно здесь, и к ощущению, что они живут “по-настоящему”, - заключил Марк Ерёмин.

