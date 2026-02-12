Деревня на краю России - до райцентра 450 км: как живут местные в сибирской глуши

Большинство людей считают глушью деревню с плохим интернетом в часе езды от города. Однако настоящая глушь находится на севере Красноярского края, в Эвенкийском районе.
Поселок Чиринда является одним из самых северных и труднодоступных мест региона. Местные жители не считают мороз и ветер непогодой, для них это просто фон.
Транспорт
Обычных дорог в Чиринде нет. Летом местные перемещаются на лодках по рекам, а зимой прокладывают зимник - временную трассу по замерзшей земле, сообщает тревел-блогер Марк Ерёмин.
Однако главный путь к "большой земле" можно преодолеть только на вертолете, поскольку до райцентра 450 километров. Кроме того, погода может отменить любую поездку за час. Поэтому люди всегда держат запас продуктов и нужных вещей.
Связь и порядок
Устойчивой сотовой связи в поселке нет, а до ближайших ведомств приходится добираться не часами, а днями. В таких условиях люди учатся договариваться между собой. Сообщество работает как единый механизм, иначе выжить просто невозможно.
Быт и традиции
Вся жизнь здесь строится вокруг того, что дает природа. Основные занятия:
- охота;
- рыбалка;
- пушной промысел.
В Чиринде живут в частных домах. У многих есть огороды, а картошку, огурцы и помидоры здесь выращивают в теплицах.
Также в поселке есть несколько магазинов, библиотека, школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Полноценной больницы рядом нет, и любая серьезная проблема зависит от погоды и логистики.
"Люди остаются, потому что они привязаны к земле, к родне, к привычному укладу, к работе, которая имеет смысл именно здесь, и к ощущению, что они живут “по-настоящему”, - заключил Марк Ерёмин.
Ранее "Городовой" рассказал, насколько увеличилось Аральское море и что делают для его восстановления.