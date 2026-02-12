Когда сеять перец на рассаду в феврале 2026: Лунный календарь дачника - остается 6 дней

Лунный календарь посева болгарского перца на февраль 2026 года

Болгарский перец - теплолюбивая культура, которая требует много света и тепла для полноценного роста и плодоношения. Посев семян сразу в открытый грунт часто не приносит желаемого результата, так как в условиях короткого лета плоды просто не успевают созреть. Чтобы получить хороший урожай, рекомендуется сначала вырастить рассаду.

Лунный календарь на февраль 2026 года

Оптимальное время для посева перца на рассаду в феврале 2026 года связано с фазами Луны, пишет эксперт портала "Антонов сад". Лучше всего сеять семена в период растущей Луны. Особенно ближе к полнолунию. В эти периоды растения развиваются активнее, а всходы появляются быстрее и отличаются крепким иммунитетом. Посев в дни убывающей Луны или в полнолуние замедляет рост рассады, снижает урожайность и задерживает созревание плодов.

На какие дни ориентироваться

Для удобства можно ориентироваться на следующие благоприятные даты: 7, 8, 9, 10, 14, 19, 23, 24, 27 и 28 февраля. В эти дни лучше всего проводить посевные работы, желательно рано утром, ближе к вечеру или в лунную ночь. А вот 2, 11, 17, 20, 21 и 22 февраля, наоборот, считаются неблагоприятными для посадки, поэтому в эти дни лучше воздержаться от посева.

"Всегда придерживаюсь благоприятных дат по Лунному календарю. Это касается абсолютно всех культур. Заметила, что посев семен в такие "хорошие" дни благоприятно сказывается на урожайности", - рассказала Анна из Саранска.

Важный совет

Учитывая, что болгарский перец не любит пересадку и, в отличие от томата, его стебель не способен образовывать полноценные дополнительные корни, то его семена лучше сразу сеять в отдельные емкости. Причем неважно, сорт это или гибрид.

