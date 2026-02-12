Городовой / Полезное / Реанимация для орхидеи: убрали гниль и сыпанули 1 щепотку - новые корни лезут как из рога изобилия
Реанимация для орхидеи: убрали гниль и сыпанули 1 щепотку - новые корни лезут как из рога изобилия

Опубликовано: 12 февраля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как спасти корневую систему орхидеи

Когда у орхидеи гибнут корни, это еще не конец. Опытные цветоводы знают: растение можно реанимировать даже в почти безнадёжном состоянии. Зная, как это сделать, справится и начинающий цветовод. А для обработки срезов вовсе не обязательно бежать в садовый магазин — достаточно заглянуть на полку со специями. Обычная молотая корица работает как природный антисептик и подсушивающее средство не хуже специальных препаратов.

Как спасти корневую систему орхидеи:

Цветок аккуратно извлекают из горшка, полностью очищают корни от остатков субстрата и промывают тёплой водой. После этого орхидею оставляют на несколько часов подсыхать при комнатной температуре — так повреждённые участки становятся хорошо заметны.
Подгнившие, сухие и подозрительные корни обрезают до здоровой плотной ткани. Инструмент должен быть острым и продезинфицированным, пишет "Ботаничка". Жалеть «полуживые» участки нельзя: если оставить источник инфекции, растение не выживет. Корень может сократиться до трети или даже до самой шейки — это нормально.

Свежие ранки сразу присыпают. Для обработки подходят и специальные, и народные антисептики

  • таблетка измельченного активированного угля;
  • толченый в порошок древесный уголь;
  • молотая корица.

После обработки орхидею оставляют полежать и дать просохнуть местам среза.

Процедуру лучше проводить в тёплое время года, весной и летом света и тепла достаточно для реанимации. Зимой и поздней осенью понадобится дополнительное освещение, повышенная влажность и контроль температуры. Без этих условий шансы на появление новых корней резко снижаются.

Если действовать аккуратно, даже орхидея с минимальными остатками корневой системы способна выпустить новые здоровые корни.

Ранее Городовой рассказал о мощном активаторе цветения для орхидей.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
