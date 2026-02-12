Смешно, но работает на 90%: как разбить комки пуха в куртке после стирки - нужен фен и скалка

Как разгладить комки наполнителя после стирки пуховика

Наполнитель пуховика после стирки в машинке часто сбивается в плотные комки, и куртка становится больше похожа на плащ. Но не спешите нести ее в химчистку и тем более выбрасывать. Расправить пух или синтепух можно обычным феном и кухонной лопаткой. Такой метод предложил автор канала «Лайфкахи от Нечетова».

Что понадобится, чтобы расправить скатавшийся в комки пух:

Фен (обязательно с режимом холодного обдува)

Лопатка (можно заменить скалкой)

Разложите пуховик на ровной твердой поверхности. Обязательно застегните все молнии и кнопки — так воздух будет циркулировать внутри, а не выходить наружу.

Вставьте фен в рукав и включите холодный обдув на максимальную мощность. Горячий воздух использовать нельзя, чтобы не испортить фен.

Когда фен дует, «отбивайте» куртку силиконовой лопаткой. Простукивайте места, где чувствуются комки — от центра к краям. Пух начнет расправляться буквально на глазах.

Повторите процедуру с другой стороны: переставьте фен во второй рукав и пройдитесь по оставшимся участкам.

В комментариях к публикации несколько человек отметили, что тоже пробовали такой способ и предложили, как его улучшить.

«Я еще прищепками зажимаю низ пуховика и один рукав, чтобы полностью надулся, тогда не надо фен переставлять. И правильно, продувать без нагрева - от теплого фен может расплавиться». — Елена, подписчица

Другая читательница - Мария - признала, что с натуральным пухом такое сработает, но задалась вопросом, поможет ли с синтетическим.

Нашлись и скептики, которые считают, что скорее испортится фен, чем будет спасена куртка.