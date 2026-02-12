Городовой / Полезное / Смешно, но работает на 90%: как разбить комки пуха в куртке после стирки - нужен фен и скалка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чем примечателен город Пушкин под Санкт-Петербургом? Вопросы о Петербурге
Не начинка, а объедение: заворачиваю эту вкуснятину - и блинчики улетают быстрее, чем горит чучело на Масленице Полезное
1 ложка в горшок – и толстянка пустится в рост как бешеная: сочные листья полезут наперегонки – цветение будет не остановить Полезное
Деревня на краю России - до райцентра 450 км: как живут местные в сибирской глуши Полезное
Когда сеять перец на рассаду в феврале 2026: Лунный календарь дачника - остается 6 дней Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Смешно, но работает на 90%: как разбить комки пуха в куртке после стирки - нужен фен и скалка

Опубликовано: 12 февраля 2026 07:05
 Проверено редакцией
Смешно, но работает на 90%: как разбить комки пуха в куртке после стирки - нужен фен и скалка
Смешно, но работает на 90%: как разбить комки пуха в куртке после стирки - нужен фен и скалка
Городовой ру
Как разгладить комки наполнителя после стирки пуховика

Наполнитель пуховика после стирки в машинке часто сбивается в плотные комки, и куртка становится больше похожа на плащ. Но не спешите нести ее в химчистку и тем более выбрасывать. Расправить пух или синтепух можно обычным феном и кухонной лопаткой. Такой метод предложил автор канала «Лайфкахи от Нечетова».

Что понадобится, чтобы расправить скатавшийся в комки пух:

  • Фен (обязательно с режимом холодного обдува)
  • Лопатка (можно заменить скалкой)

Разложите пуховик на ровной твердой поверхности. Обязательно застегните все молнии и кнопки — так воздух будет циркулировать внутри, а не выходить наружу.

Вставьте фен в рукав и включите холодный обдув на максимальную мощность. Горячий воздух использовать нельзя, чтобы не испортить фен.

Когда фен дует, «отбивайте» куртку силиконовой лопаткой. Простукивайте места, где чувствуются комки — от центра к краям. Пух начнет расправляться буквально на глазах.

Повторите процедуру с другой стороны: переставьте фен во второй рукав и пройдитесь по оставшимся участкам.

В комментариях к публикации несколько человек отметили, что тоже пробовали такой способ и предложили, как его улучшить.

«Я еще прищепками зажимаю низ пуховика и один рукав, чтобы полностью надулся, тогда не надо фен переставлять. И правильно, продувать без нагрева - от теплого фен может расплавиться».

Елена, подписчица

Другая читательница - Мария - признала, что с натуральным пухом такое сработает, но задалась вопросом, поможет ли с синтетическим.

Нашлись и скептики, которые считают, что скорее испортится фен, чем будет спасена куртка.

Ранее Городовой рассказал, как с помощью обычного пылесоса проверить чистоту воздуха за окном.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Молодым читать бесполезно: 3 книги о любви и жизни, которые нужно прочесть только после 50
Приехала на день - осталась навсегда! Этот бюджетный город в России покорит вас с первого взгляда
Простой рецепт для тех, кто не может уснуть: вот как обмануть нервную систему, чтобы мозг наконец переключился