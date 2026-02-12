Городовой / Полезное / 25 капель под корень - и герань выпустит десятки бутонов: вместо лысой пеларгонии - роскошная красавица
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург спасает «Ленфильм»: кто погасит долги легендарной студии Город
Как говорят в Санкт-Петербурге — булка или батон? Вопросы о Петербурге
4 ложки в воду для полива - и вся зелень в доме спасибо скажет, новые побеги лезут даже зимой Полезное
Суд разблокировал снос ТЦ у «Приморской» в Петербурге Город
Чем примечателен город Пушкин под Санкт-Петербургом? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

25 капель под корень - и герань выпустит десятки бутонов: вместо лысой пеларгонии - роскошная красавица

Опубликовано: 12 февраля 2026 08:26
 Проверено редакцией
25 капель под корень - и герань выпустит десятки бутонов: вместо лысой пеларгонии - роскошная красавица
25 капель под корень - и герань выпустит десятки бутонов: вместо лысой пеларгонии - роскошная красавица
legion-media
Что делать, если герань "облысела" зимой

Многие цветоводы сталкиваются с проблемой зимой: герань теряет листья, побеги вытягиваются, и растение выглядит не лучшим образом. Некоторые это списывают на недостаток света, жару от батарей или «период покоя». Однако чаще всего растению просто не хватает питания. Ситуацию можно исправить с помощью грамотных подкормок.

Что на самом деле происходит с геранью

Зимой пеларгония не впадает в глубокий покой - она продолжает жить, но в условиях стресса. Из‑за короткого светового дня процессы в растении замедляются: питание усваивается хуже, а корни функционируют не в полную силу. Если нужных микроэлементов не хватает, герань начинает избавляться от «лишнего» - от собственных листьев.

Три простые подкормки изменят все

Кальций
Именно его нехватка чаще всего приводит к "облысению" герани. Достаточно раз в 3 недели добавлять в воду для полива кальциевое удобрение (25 капель на 1 литр воды).

Магний
Если листья светлеют, это говорит о нехватке магния. Железо в это время года часто не усваивается, а вот магний работает отлично. Раз в месяц вносите под корень слабый раствор сульфата магния, и листья перестанут напоминать выцветшую тряпочку.

Калий
Раз в месяц можно дать калийное удобрение с минимальным содержанием азота. Этого достаточно, чтобы стебли оставались крепкими, а куст не превращался в длинную "лапшу".

Важно не переусердствовать:

  • не добавляйте азот;
  • не кормите часто каждую неделю, достаточно одного раза в месяц;
  • не лейте удобрения «на глаз».

Зимой герань уязвима, и лишняя забота вредит не меньше, чем ее отсутствие, сообщает опытный цветовод.

Личный опыт

Дачница из Самары по имени Оксана призналась, что проверила метод на трех экземплярах пеларгонии. Через 2 недели после первой кальциевой подкормки растения перестали сбрасывать листьев.

"Еще через 2 недели появлись первые бутоны. Результат убедительный, метод работает. Рекомендую к применению", - отметила она.

Ранее "Городовой" рассказал про ключевую зимнюю подкормку фикуса Бенджамина.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Молодым читать бесполезно: 3 книги о любви и жизни, которые нужно прочесть только после 50
Приехала на день - осталась навсегда! Этот бюджетный город в России покорит вас с первого взгляда
Простой рецепт для тех, кто не может уснуть: вот как обмануть нервную систему, чтобы мозг наконец переключился