25 капель под корень - и герань выпустит десятки бутонов: вместо лысой пеларгонии - роскошная красавица

Что делать, если герань "облысела" зимой

Многие цветоводы сталкиваются с проблемой зимой: герань теряет листья, побеги вытягиваются, и растение выглядит не лучшим образом. Некоторые это списывают на недостаток света, жару от батарей или «период покоя». Однако чаще всего растению просто не хватает питания. Ситуацию можно исправить с помощью грамотных подкормок.

Что на самом деле происходит с геранью

Зимой пеларгония не впадает в глубокий покой - она продолжает жить, но в условиях стресса. Из‑за короткого светового дня процессы в растении замедляются: питание усваивается хуже, а корни функционируют не в полную силу. Если нужных микроэлементов не хватает, герань начинает избавляться от «лишнего» - от собственных листьев.

Три простые подкормки изменят все

Кальций

Именно его нехватка чаще всего приводит к "облысению" герани. Достаточно раз в 3 недели добавлять в воду для полива кальциевое удобрение (25 капель на 1 литр воды).

Магний

Если листья светлеют, это говорит о нехватке магния. Железо в это время года часто не усваивается, а вот магний работает отлично. Раз в месяц вносите под корень слабый раствор сульфата магния, и листья перестанут напоминать выцветшую тряпочку.

Калий

Раз в месяц можно дать калийное удобрение с минимальным содержанием азота. Этого достаточно, чтобы стебли оставались крепкими, а куст не превращался в длинную "лапшу".

Важно не переусердствовать:

не добавляйте азот;

не кормите часто каждую неделю, достаточно одного раза в месяц;

не лейте удобрения «на глаз».

Зимой герань уязвима, и лишняя забота вредит не меньше, чем ее отсутствие, сообщает опытный цветовод.

Личный опыт

Дачница из Самары по имени Оксана призналась, что проверила метод на трех экземплярах пеларгонии. Через 2 недели после первой кальциевой подкормки растения перестали сбрасывать листьев.

"Еще через 2 недели появлись первые бутоны. Результат убедительный, метод работает. Рекомендую к применению", - отметила она.

Ранее "Городовой" рассказал про ключевую зимнюю подкормку фикуса Бенджамина.