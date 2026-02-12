Петербург спасает «Ленфильм»: кто погасит долги легендарной студии

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заявил журналистам, что город возьмёт на себя решение вопроса с долгами киностудии «Ленфильм» после её передачи в собственность региона.

«Киностудия досталась полностью со всеми долгами, которые есть на сегодняшний момент. Конечно, город будет этим заниматься. Но главное, что город сделал — что счета на сегодняшний момент открыты. «Ленфильм» работает, проекты есть», — пояснил Бельский сообщает ТАСС.