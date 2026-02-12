Городовой / Город / Петербург спасает «Ленфильм»: кто погасит долги легендарной студии
Петербург спасает «Ленфильм»: кто погасит долги легендарной студии

Опубликовано: 12 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Петербург спасает «Ленфильм»: кто погасит долги легендарной студии
Петербург спасает «Ленфильм»: кто погасит долги легендарной студии
Global Look Press / Zamir Usmanov
В декабре 2025 гoда президент Владимир Путин пoдписал указ o передаче «Ленфильма» Петербургу.

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заявил журналистам, что город возьмёт на себя решение вопроса с долгами киностудии «Ленфильм» после её передачи в собственность региона.

«Киностудия досталась полностью со всеми долгами, которые есть на сегодняшний момент. Конечно, город будет этим заниматься. Но главное, что город сделал — что счета на сегодняшний момент открыты. «Ленфильм» работает, проекты есть», — пояснил Бельский сообщает ТАСС.

В декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» Петербургу. По словам представителей Смольного, правительство РФ выполнило поручение: все 100% акций теперь принадлежат городу.

Накануне, 10 февраля, губернатор Александр Беглов и Александр Бельский встретились с сотрудниками студии.

Гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко отметила, что коллектив надеется на помощь города в сохранении архива, ремонте зданий, внедрении новых технологий и расширении штата.

Автор:
Юлия Аликова
